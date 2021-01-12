Bakü’nün kaygan “zaferi” – Ermenistan Kamu Radyosu

Bakü “zaferi” kaybediyor

NAIRA HAYRUMYAN, Yorumcu

Azerbaycan’da yapılan ankete katılanların çoğunun, Ermenilerle birlikte ortak bir yaşamı tasavvur etmedikleri ortaya çıktı.

Dahası, birçok kişi, çatışmanın çözülmediğini ve savaşın hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi.

Azerbaycan Mülteci Komisyonu da buna karşılık, “kurtarılmış topraklara dönmek istemeyen, yerinden edilmiş kişilerin” ayrıcalıklarından mahrum kalacağı uyarısında bulundu.

Aslında Bakü, ayrıcalıkları kaybetme uğruna bile, insanların geri dönmek istemediklerini kabul etmektedir.

Aliyev, Şuşi’ye yeni bir yol inşa edildiğini kabul etmek zorunda, “çünkü o şehre giden geleneksel yollar şu anda bizim için pek kabul edilemezdir.

Bu yolları kullandığımız doğrudur, ancak hem Laçin koridoru hem de Karmir Şuka bölgesi boyunca, Rus barış gücü eşliğinde kullanıyoruz.

Bugün Şuşi’ye ulaşmak için yeni bir yol inşa edilmesi gerekiyor ve biz şimdiden çalışmaya başladık”,- dedi Aliyev.

Bir diğer önemli konu ise, Türkiye’nin Azerbaycan’da üç askeri üs açmayı planladığı bilgisini, Bakü’nün resmen yalanlamış olmasıdır.

Dahası, Azerbaycan yönetimi, kararların egemen bir şekilde alındığını sürekli olarak temin etmeye mecbur kalmaktadır.

Üstelik İran Farda tarafından bildirildiğine göre dünya, “Türkiye’nin, Ermenistan’a karşı savaşta Azerbaycan’a yapmış olduğu yardım karşılığında, Azerbaycan topraklarında özel haklar ve ayrıcalıklar elde edeceğine” inanmaktadır.

Polonyalı askeri uzman Witold Repetovich’in, Facebook sayfasında belirttiğine göre Azerbaycan, ateşkes açıklamasının, Artsakh’ın başkenti Stepanakert’in, yeniden Bakü’nün kontrolü altına girmesini öngörmediğini anlamaya başlamış görünüyor.

Repetovich’e göre bu açıklama daha ziyade, Bakü’nün Stepanakert üzerindeki kontrolünün uzun vadede kaybedilmesinden bahsetmektedir.

“Sevinç, yavaş-yavaş öfkeye dönüşmektedir.

Ruslar, Aliyev’e bunu kabul etmesi gerektiği sinyalini verdi ve beklenmedik bir şekilde 9 Kasım’daki helikopter kazasının kaza olmadığını, cinayet olduğunu belirtti”,- diye belirtmektedir Repetovich.

Açık kaynaklara göre, Azerbaycan ciddi sorunlarla karşılaştı.

Birincisi, “kurtarılmış” toprakların eski mülteciler için değil, başkaları için olduğu ve yerinden edilmiş insanların ayrıcalıklardan mahrum kalma korkusuyla bile geri dönmek istemediği ortaya çıktı.

İkincisi, halk çatışmanın çözüldüğünü düşünmüyor ve “Karabağ’ı geri alarak” gücünü pekiştirmeye çalışan Aliyev’in, Karabağ nerede ve Şuşi’ye nasıl gidilir sorularına cevap vermesi gerekecek.

Üçüncüsü, Azerbaycan’ın egemenliği ile ilgili sorular ortaya çıkacaktır.

Bakü’nün, Türkiye ve Rusya’nın doğrudan desteğiyle elde edilen “zaferi” hazmetmesi zor.

Adalet adına belirtmek gerekir ki, 1994’ten sonra Ermenistan’da olduğu gibi, Azerbaycan’da da o toprağın sahibi olan, yasal haklar sunarak onu terk etmeyecek olan Artsakh sakinlerini ne yapacaklarını bilmiyorlar.

Artsakh’taki askeri varlığını tesis etmekle birlikte, misafir olduğunu bilen Rusya da, Artsakh halkının sorularını cevaplayamaz.

Tanınsın ya da tanınmasın, Artsakh halkının toprak ve yaşam hakkı reddedilemez.

Moskova, Bakü, Ankara ve hatta Erivan bunu hesaba katmalıdır.

Ev sahibi yaşıyor ve evini terk etmeyi düşünmemektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu