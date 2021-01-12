Azerbaycan Cenevre hukuku tanımıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Şiraklı 62 tutuklu Azerbaycan’da tutuklandı

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Azerbaycan’da esir tutulan Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı, Şirak’lı 62 asker, tutuklandı ve soruşturma altına alındı.

Askerler, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj grubu üyeleri olarak adlandırılarak, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin personeline ve sivillere karşı sözde terör eylemleri gerçekleştirmek üzere “Azerbaycan’ın Laçin bölgesine” gönderildikleri belirtilmektedir.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan’da esir tutulan Ermeni askerlerinin adi suçlu sayılmasının kınanması gerektiğini belirtmektedir.

Bu durum, savaş sonrası insani süreci ve uluslararası insan hakları taleplerini büyük ölçüde ihlal etmektedir.

Ermeni askerler savaş esiridir ve esir alındıkları yerde, sadece askerlik hizmeti dâhilinde yasal görevlerini yerine getirmek amacıyla bulunmakta olduklarından dolayı, herhangi bir ön koşul olmaksızın serbest bırakılmaları ve Ermenistan’a geri gönderilmeleri gerekir.

İnsan Hakları Savunucusu, Ermenistan Cumhuriyeti’nin, üçlü bildirinin 8. fıkrası gereği, iki sivil katil de dâhil olmak üzere, Artsakh’daki suçluları Azerbaycan’a iade ettiğini belirtmektedir.

Azerbaycan, aynı ilkeyle ülkede resmen mahkûm olan Ermenileri, Ermenistan’a teslim etmiştir.

Dolayısıyla belirtilenler, cezai kovuşturma başlatıp, Ermeni askerleri şüpheli veya sanık durumuna düşürmekle bile, esirlerin geri dönüş sürecini geciktirmenin suni olduğunu, yasal süreçlerin açık bir şekilde suiistimal edildiğini, uluslararası insancıl hukuk haricinde, 10 Kasım’daki üçlü beyanı da ihlal ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu