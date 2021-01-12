Aliyev’in rüşvetleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Tanınmış İtalyan siyasetçi, Azerbaycan’dan rüşvet aldığı için 4 yıl hapis cezasına çarptırılacak

Yerel basında çıkan haberlere göre, bir Milano mahkemesi önde gelen İtalyan siyasetçi Luca Volonte’yi Azerbaycanlı yetkililerden büyük çapta rüşvet almaktan suçlu bularak, yolsuzluktan dört yıl hapse mahkûm etti.

La Repubblica gazetesine göre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde Avrupa Halk Partisi grubunun lideri olan Volonte, Azerbaycan’ın iki temsilcisinden, bu ülkedeki siyasi tutuklular hakkındaki raporu onaylamama çabaları karşılığında yarım milyon Avro aldı.

Mahkeme, Bakü’nün AKPM’deki çıkarları için kulis yapan ve İtalyan siyasetçiye büyük çapta rüşvet verdikleri kanıtlanan Elhan Süleymanov ve Müslüm Memmedov için de benzer kararlar aldı.

Milan savcılığı Haziran 2016’da Volonte aleyhine, 2012-2014’te yaklaşık 2,4 milyon Avro almaktan dolayı suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturmaya göre, o dönemde İtalyan milletvekili, Azerbaycan makamlarının çıkarlarına yönelik siyasi faaliyetlerde bulunduğu için büyük çapta rüşvet almış ve kendisine toplamda 10 milyon Avro vaat edilmişti.

Aralık 2018’de, Milano’da Volonte aleyhindeki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili dava başladı.

Duruşmalar sonucunda mahkeme meblağın tamamını almak suçlamasını düşürmüş, ancak yarım milyon Avro rüşvet aldığı gerçeğini kabul etmişti.

Volonte, en son 2008’de olmak üzere, İtalya Parlamentosu’na bazı merkezci partiler tarafından dört kez seçilmiş ve Ocak 2010’dan Haziran 2013’e kadar PACE’de Avrupa Halk Partisi’ne başkanlık etmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu