Putin, Aliyev ve Paşinyan görüşmesi Kremlin’de başladı

Rusya’nın inisiyatifiyle düzenlenen Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında Dağlık Karabağ’la ilgili anlaşmaların ve bölgedeki durumun ele alınacağı görüşme, Aliyev ve Paşinyan’ın Karabağ’da ateşkes sağlandıktan sonra gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme niteliği taşıyor.

Putin’in 2021 yılındaki ilk uluslararası faaliyeti olan görüşmede Dağlık Karabağ’la ilgili üçlü anlaşmanın uygulanma süreci ile bölgedeki mevcut sorunların çözümü için atılabilecek adımlar istişare edilecek.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan’ın açıklamasına göre görüşmenin sonunda üç lider tarafından basın açıklaması yayınlanacak

Rus liderin üçlü toplantının ardından Aliyev ve Paşinyan’la ayrı ayrı görüşmeler yapması da bekleniyor.

Görüşmenin başında bir konuşma yapan Putin, Dağlık Karabağ’ı istişare etmek üzere Moskova’ya geldikleri için Aliyev ve Paşinyan’a teşekkür ederek Rusya’nın arabuluculuk çabalarının bölgede sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye