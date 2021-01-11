Oşin Çilingir hayatını kaybetti

Agos’un ilk yazarlarından, Hrant Dink’in yakın dostu, 1980 öncesi Demokrat gazetesi yazarlarından Oşin Çilingir hayatını kaybetti. Oşin Çilingir geçirdiği rahatsızlık sonucu bugün (10 Ocak) evinde hayatını kaybetti. Çilingir 76 yaşındaydı.

Oşin Çilingir Agos’un ilk köşe yazarlarındandı ve Hrant Dink’in de yakın dostuydu. Meslek örgütlerinde yöneticilik yapan, sol düşünce ve mücadele içinde de bulunan Çilingir, 1980 öncesinde Demokrat gazetesinde Cihan Ateş imzasıyla yazılar kaleme alıyordu. Çilingir bazı yazılarını da Yalçın Çilingir imzasıyla yayınlıyordu.

Çilingir’in Agos yazılarından derlenen “İçimizdeki Kara Delik” başlıklı kitap 2002 yılında Aras Yayınları’ndan çıkmıştı.

Oşin Çilingir 1945 yılında Diyarbakır’da, Fatih Paşa Mahallesi’nde doğdu. Hançepek’te büyüdü, Süleyman Nazif İlkokulu’nu bitirdi (1957).

Aynı yıl ailesiyle birlikte İstanbul’a göçtü. Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi (1963) ve İTÜ Maden Fakültesi’nden mezun oldu (1969). Maden mühendisliği, meslek örgütlerinde yöneticilik ve bir süre de gazetecilik yaptı.

Haftalık Agos Gazetesi’nde “Bir zamanlar dışladığım ruhumda yaptığım gezintileri, ruhumla olan didişmelerimi dile getiriyor” dediği “hiçbir tanıma girmeyen tür”de yazılar kaleme aldı.

Çilingir’in 75. doğum gününde arkadaşları

(Nazar Büyüm, Nadire Mater, Jaklin Çelik, Karin Karakaşlı) onu yazılarıyla selamlamıştı: Oşin üç çeyreklik oldu (ama hala benden genç; Yalçın… Abdülrezzak… Oşin…; Şiiri durur yüreğinde, yüreğinin tam ortasında…; Şeytan tırnağı ustası

Oşin Çilingir’in son kaleme aldığı yazılardan biri de “Krikor Zohrab’dan Hrant Dink’e yüzyıllık yalnızlık” başlığını taşıyordu.

Serbestiyet