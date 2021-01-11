Moskova’da bölgesel bir antlaşma öngörülmüyor

Moskova’da Karabağ sorununun çözümüne veya herhangi bir toprak sorununa ilişkin bir belge imzalanması öngörülmemektedir

Ermenistan Başbakanı Sözcüsü Mane Gevorgyan, Facebook sayfasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 11 Ocak’ta Rusya’ya yapacağı çalışma ziyaretine atıfta bulunarak, üçlü toplantının önceden planlanan gündeminin, Ermenistan’dan Rusya Federasyonu’na, İran İslam Cumhuriyeti’ne ve Ermenistan’ın orta kesimlerinden Sünik bölgesine yapılacak bölgesel iletişim ve uluslararası kargo taşımacılığını da içeren, ekonomik nitelikte olduğunu yazmaktadır.

“Azerbaycan tarafı ve bazı Ermeni çevreleri, sözde ‘Meğri Koridoru’ konusunu sürekli olarak dolaşıma sokmakla birlikte, birçok kez bahsedildiği gibi, 9 Kasım üçlü bildirisinde Meğri veya Ermenistan üzerinden bir koridor oluşturulmasına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Ermeni tarafı için ise esirlerin dönüşü, Azerbaycanlıların gerisinde kalmış olan askerlerimizin arama kurtarma operasyonları, kurbanların cesetlerinin aranması, kayıpların kaderi çok önemlidir.

Bu konularda bir çözüm veya önemli bir ilerleme olmadan, ekonomik gündemi etkili bir şekilde tartışmak son derece zor olacağından dolayı, Ermeni tarafı bu konudaki tartışmayı Moskova toplantısının ana konularından biri olarak görmektedir.

Moskova’da Karabağ sorununun çözümüne veya herhangi bir bölgesel meseleye ilişkin bir belge imzalamanın öngörülmediğini de vurgulamak isterim.

Gündemdeki konular, yani ekonomik konular, tutuklu değişimi, kayıp şahıslar konusunda bir anlaşmaya varılması durumunda, toplantı sonuçları hakkında ortak bir bildiri imzalamak da mümkündür”,- dedi sözcü.

Ermenistan Kamu Radyosu