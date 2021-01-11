Kıbrıs’ta ‘iki devletli çözüm’ tartışması

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gündeme gelen ‘iki devletli çözüm’ konusu, adanın güneyinde tartışmaya neden oldu. İktidar partisi DİSİ’den yapılan açıklamada bu fikrin desteklendiği belirtilirken, muhalefet partileri hükümeti ‘Kıbrıs sorununda telafisi zor gediklere yol açmakla’ suçladı.

LEFKOŞA – KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde gündeme gelen Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm tartışmaları adanın güneyinde de konuşuluyor. Eski maliye bakanı ve DİSİ Genel Başkan Yardımcısı Haris Yeorgiadis’in gündeme taşıdığı “Kıbrıs Sorununda realist duruşun zamanı geldi” çıkışı, Kıbrıs Rum tarafında tartışmalara neden oldu.

İktidar partisi DİSİ’den yapılan açıklamada, iktidar kanadının iki kesimli, iki toplumlu federasyon fikrinin arkasında durmaya devam ettiği belirtildi.

RUM BASINININ İFŞALARI

Yeorgiadis dün Kathimerini gazetesine verdiği röportajda ‘realist duruş’ çıkışının arkasında durdu ve Kıbrıs’ta hali hazırda nihai taksimin eşiğine gelinmiş olduğu mesajını verdi. Yeorgiadis’e göre, Kıbrıs Rum liderliği eski Rum lider Glafkos Kliridis’in ‘açmış olduğu yoldan yürümeli ve yaratıcı fikirlerin peşinden’ koşmalı.

Gazete aynı zamanda, önceki dönemde Atina’da bir sosyal etkinlikte Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in ‘iki devletli çözümden’ yana tavır aldığını ve bu görüşün kabul görmesi için Lefkoşa’da Ortodoks Kilisesi lideri Hrisostomos’un rızasının alınması gerektiği mesajını verdiğini yazdı. Kıbrıs’ın güneyindeki yeni siyasi dalgalanma öncesinde, Hrisostomos da Anastasiadis’in ‘iki devletli çözüm’ fikri taraftarı olduğunu açıklamıştı.

MUHALEFET TEPKİLİ

Yeorgiadis’in açıklamaları ve Anastasiadis’le ilgili ifadeler, Kıbrıs Rum tarafında tartışmaya neden oldu. Muhalefet partileri, Anastasiadis liderliğini ‘Kıbrıs sorununda resmi tezden geri adım atma’ suçlamasıyla itham etti.

Ana muhalefet partisi AKEL, cumartesi günü düzenlenen toplantıda iki toplumlu, iki kesimli federasyon fikrinin arkasında durulduğunu açıkladı. KKTC’nin eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dillendirdiği ‘Kıbrıslı Türklerin yeni federasyonun tüm katmanlarında etkin katılımı’ fikrinin bir an evvel benimsenmesi gerektiği belirtildi.

Başta DİKO olmak üzere, diğer muhalefet partileriyse Anastasiadis hükümeti kanadından gelen son açıklamalara tepki gösterdi. DİKO, hükümeti ‘Kıbrıs sorununda telafisi zor gediklere yol açmakla’ suçladı.

LEFKOŞA VE ANKARA’DA ÖNEMLİ TEMASLAR

Kıbrıs sorunundaki yeni tartışmalar Birleşmiş Miller (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya döndüğü ve iki liderle görüşmeler gerçekleştirdiği bir sürece denk geldi. Lute bugün ilk önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Toplantıda Kıbrıs Türk tarafı, ‘eşit egemenlik temelinde iki devletli çözüm’ mesajı verdi.

Lute’un, Rum lider Anastasiadis ile de bir araya gelmesi planlanıyor. Bu toplantıda da Rum tarafının önceki günlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektup temelinde Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) üzerinde durması bekleniyor.

Lute’un Kıbrıs’taki yeni temasları, önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan gayrı resmi 5+1 Kıbrıs toplantısının yolunu açacak. Lefkoşa’nın her iki kesimindeki kritik görüşmelere paralel olarak ise KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak resmi görüşmeler için Ankara’ya geldi.

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