Hrant Dink davasında tutuksuz sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 121’nci duruşması bazı sanıklarının ifadelerinin alınması sonrası 15 Ocak’a ertelendi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 121’nci duruşmasında, tutuksuz sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 121’inci duruşması, Çağlayan’da bulunan İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Samsun Emniyet TEM Şube Müdürlüğü görevlisi Metin Balta, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) ile katılırken, diğer sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

“TELKİNLERDE BULUNDUM”

Kimlik tespitlerin ardından esasa ilişkin mahkemeye sunulan mütalaaya karşı savunmasını yapan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü görevlilerinden Faruk Sarı, Sarı, “Trabzon’a gitme sebebim ilde boş kadro olmasıydı. Daha önce çalıştığım Reşat Altay’ın teklifi ile gittim” dedi. Dink’in İstanbul’da öldürüldüğünü hatırlatan sanık Sarı, “Hrant Dink’in uzak veya yakın tehlikede bulunduğunu bilen kişi İstanbul kadrosudur. Ben Trabzon’dayken bunu değerlendirme imkanım yoktur. Hrant Dink ile alakalı olarak hiçbir bilgi gelmemiştir, gelmiş olsa zaten paylaşırdım. Ben Trabzon’da 4 aylıkken, kendi kadromu bile daha tanımazken nasıl bir örgüt organizasyon içinde olabilirim ki” dedi.

İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile yaklaşık bir ay çalıştığını söyleyen Sarı “Dinç, Ramazan Akyürek’ten tayin isteyince Afyon’a gitti” dedi.

Trabzon’a yeni atanan emniyet müdürü Reşat Altay’a Mayıs 2006’da brifing verildiğini fakat Yasin Hayal ve Erhan Tuncel ile ilgili bir bilgi sahibi olmadığını söyleyen Sarı, Tuncel’in Haziran 2006’da yardımcı istihbarat elemanı olarak çalışmak istemediğini ve Tuncel’in çalışması için telkinlerde bulunulduğunu söyledi. Sarı, aynı şubede çalışan sanık Özkan Mumcu’ya devredildiğini ancak Tuncel’in davranışlarında yine bir değişiklik olmadığını belirtti. Beraatını talep eden Sarı, avukatıyla beraber savunma sonrası salondan ayrıldı.

“ERGENEKONCU DEDİLER”

Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışanlarından sanık Mehmet Ayhan ise “2004 yılında Erhan Tuncel yardımcı istihbarat personeli kadrosuna alınmış. Erhan Tuncel eleman olması konusunda ben telkinde bulunmadım, çünkü Trabzon’a 2005 yılında atandım” dedi. Ayhan, “Erhan Tuncel cinayet sonrası ifadesinde Ogün Samast dahil tüm bilgileri bize verdiğini iddia ediyor. Bu bilgi tamamen yanlıştır. Ogün Samast adı tarafımızdan cinayet sonrası öğrenilmiştir. Örgüt ile hiçbir temasım olmadı” ifadelerini kullandı. Ayhan kendisine yöneltilen FETÖ suçlamasıyla ilgili “Cezaevinden çıktıktan sonra konjonktüre göre olayın Ergenekon ile alakalı olduğunu söyleyip bize ‘Ergenekoncu’ diyor. Daha sonra bu mahkeme salonunda FETÖ’cü denildi. Değişen konjonktüre göre beyanda bulunuyor“ dedi.

“OLAY GÜNÜ OLAY MAHALLİ OLAN AGOS GAZETESİ VE ÇEVRESİNE HİÇ GİTMEDİM”

Dink’in öldürüldüğü tarihte İstanbul Jandarma İstihbarat da görev yapan Hacı Şefik Şimşek, “Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda çalışan davanın sanıkları ile hiçbir irtibatım, tanışıklığım yoktur. Olay günü PKK ile irtibatlı olduğunu düşündüğümüz Kürt Kültür Vakfı’nın fotoğraflanması çalışması yapmak için Tarlabaşı’nda bulunuyorduk. Sonra da Karaköy’e gittim. İddia makamı cinayet mahallinde olduğumu nasıl tespit etti. X3 olarak gösterilen şahıs telefonla görüşüyor, benim o anda telefonla görüşmem yok. Olay günü olay mahalli olan Agos Gazetesi ve çevresine hiç gitmedim. Bu davadan dolayı 8 ay tutuklu kaldım. Halen Edirne’de muvazzaf uzman jandarma olarak görevime devam ediyorum. Beraatimi talep ederim” dedi.

“DİNK’İN ÖLDÜRÜLECEĞİNE İLİŞKİN RAPOR YAZAN İSTİHBARATÇI DA SAVUNMASINI YAPTI”

Olaydan 6 ay öncesine kadar Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yapan tutuksuz sanık eski polis Muhittin Zenit, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, cinayet tasarısına ilişkin bilgileri amirlerine aktardığını söyledi. Erhan Tuncel’in istihbarat elemanı olarak kullanılmaya başlanmasının suç değil başarı olduğunu savunan Zenit, “Cinayetin olmaması için elimden geleni yapmışım. Yasin Halay ile ilgili üç tane çalışma yapmışım. ‘Ne olursa olsun öldürülecek’ diye rapor yazmışım. Öldürüleceğine ilişkin raporları yazan benim. ‘Ben raporları yazmışım, sonra niye gereğini yapmamışsın’ diye sorgulamayın. Ben raporumu yazmışım. ‘Bu adam öldürülürse devlet zarar görür diye yazmışım. Daha ne yapabilirim” dedi. Zenit, “Ben bu suçun ortaya çıkmasına çalışmışım. Ben bu insanın hayatını korumak için canımı ortaya koymuşum. Dışarıda hedefim. Lütfen bu günah keçisinden çıkarın” dedi.

Muhittin Zenit, savunmasında kendisine yöneltilen “terör örgütü” suçlamasıyla ilgili de şunları söyledi: “Bir terör örgütü üyesi nasıl istihbarat daire başkanlığında çalışabilir? Tahliye olduktan sonra görevime başladım. İstihbarat başkanı ve diğer yetkililer tarafından Dink davasındaki çalışmamdan dolayı eğitimci olarak görevlendirildim. Ben FETÖ ile mücadele eden meslektaşlarıma ders veriyorum.”

Zenit savunmasının devamında, “FETÖ ile ilişkim olduğum suçlaması ile ilgili tek bir cümle bile yoktur. 2017’de tutuklandığımda görevimin başındaydım. Sekiz ay tutuklu kaldım, tahliyeden sonra hemen üniformamı giyerek işe başladım. Olay günü kimseyi takip etmedim. Agos Gazetesi ve çevresine hiç gitmedim” diyerek beraatını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti daha önceki oturumlarda kararlaştırılan sanıkların beyanlarını, duruşmada dinlenmeleri kabul edilen ancak esas hakkındaki beyanları alınmayan Mehmet Uçar, Mehmet Ali Özkılınç, Metin Yıldız ve Metin Balta’nın mütalaaya karşı beyanlarının 15 Ocak’ta yapılacak olan duruşmada alınmasına karar verdi.

Mahkeme, mütalaaya karşı beyan ve ek savunması bugün alınması karar verilen ancak mazeret bildiren sanık Hamdi Egbatan’ın esasa ilişkin son savunma ve ek savunmasının ise 20 Ocak’ta yapılacak olan duruşmada alınmasına karar verdi. (HABER MERKEZİ)

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