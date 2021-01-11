Ermenistan’da muhalefet, Paşinyan’ın Moskova ziyaretini engellemeye çalıştı

Ermenistan’da muhalifler, Rusya Devlet Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Rusya’ya gidecek olan Başbakan Nikol Paşinyan’ın Zvartnots Havalimanı’na giden yolunu kesmeye çalıştı. Havalimanı yakınlarında düzenlenen protestodaki eylemcilerden biri gözaltına alındı.

Moskova’da Artsakh (Dağlık Karabağ) konusunda gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde, Paşinyan’ın geçişini engellemek isteyen muhalifler, havalimanı yakınlarında protesto gerçekleştirdi. Protestocular havalimanına yürümelerine izin verilmesini istedi, ancak polis geçişlerin geçici olarak kısıtlandığını bildirdi.

Paşinyan daha sonra havalimanına ulaşabildi, eylemciler arasından bir kişi de gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bugün Moskova’da üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek.

Görüşmede Artsakh’a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI