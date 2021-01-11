Ermenistan’da etnik azınlıklar gününü kutlama önerisi, Parlamento’ya sunuldu

Ermenistan Parlamentosu’ndaki “İm Kaylı” (Benim Adımım”) İttifakı’nın Yezidi milletvekili Rustam Bakoyan, Eylül ayının son cumartesi gününün, Ermenistan’da etnik azınlıkların günü olarak kutlanmasını öneren bir tasarı hazırladı.

“Bayram ve anma günleri” hakkındaki yasada değişiklik yapılmasını öngören tasarı, Ermenistan Milli Meclisi İnsan Hakları Daimi Komisyonunda görüşüldü.

Ermenistan’da, ülkenin hayatında önemli rol oynayan 11 azınlık grubunun yaşadığını hatırlatan Bakoyan, “Ülkemizde etnik azınlıkların özel gününün kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu adımla biz, azınlıkların sorunlarına dikkat çekerek bunların çözülmesine yol açarcağız” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Komisyonu tarafından olumlu not alan tasarı, Parlamentonun önümüzdeki oturumunda görüşülecek.

ERMENİ HABER AJANSI