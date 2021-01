ADL Trump´ın ABD başkanlığından azledilmesini istedi

İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), Kongre Binasında silahlı bir ayaklanmaya sebep olmasından dolayı Donald Trump´ın ABD başkanlığı görevini bırakmasını isteyen ilk Yahudi örgütü oldu.

ADL CEO’su Jonathan Greenblatt’in, üyelerine gönderdiği mektupta, “100 yılı aşkın tarihimizde ADL hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri başkanının görevden alınmasını istemedi, ancak çarşamba günü olanlar affedilemezdi. Bu, sonsuza kadar Amerikan demokrasisinin en karanlık günlerinden biri olarak hatırlanacak ve açıkça anlaşılıyor: Başkan Trump göreve uygun değil ve görevden alınması gerekiyor” ifadeleri yer aldı.

Kongre Binasına saldıran protestocular, kongrenin Joe Biden’ın seçimi kazandığını onaylamasını engellemeye çalıştı. Trump’ın başkanlıktan ayrılmasına iki haftadan az bir süre kaldı, ancak baskında beş kişinin ölümüne neden olan yağmacılara yönelik teşvikleri, Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerin istifa veya anayasal yollarla görevden alınması için çağrılara yol açtı.

ADL, aşırılık yanlısı hareketleri gözlemliyor. Greenblatt sosyal medya şirketlerinin Trump’ı platformlarından çıkarmasını da mektubuna ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anıt Müzesi de, Kongre Binasının Nazi ölüm kamplarında hayatta kalanlar için tören mekanı olmasına yönelik bildiri yayınladı.

Bildiride, “Bu kutsal alanın, Holokost’u yücelten neo-Nazi, Yahudi karşıtı ve ırkçı tutum sergileyenler de dahil olmak üzere saygısızlaştırılması, demokrasiye değer veren, onu korumak ve özgürlüğü ilerletmek için çalışanlar için bir hakarettir. On yıllardır Kongre Binasında her yıl Holokost’u anmak için toplanan ve bu ulusu derinden seven Holokost’tan kurtulanlar için acı vericiydi’’ ifadeleri kullanıldı.

Şalom Gazetesi