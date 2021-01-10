Webinar: Dünyada ve Türkiye’de Antisemitizm – Mücadele Mekanizmaları

İnanç Özgürlüğü Girişimi tarafından düzenlenen ve 13 Ocak Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 19.00’da yapılacak, “Dünyada ve Türkiye’de antisemitizm: Mücadele mekanizmaları” webinarına davetlisiniz.

Gün: 13 Ocak 2021, Çarşamba

Saat: 19.00-20.30

Etkinliğin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İki dilde de simultane çeviri yapılacaktır.

Zoom üzerinden yapılacak etkinliğe 13 Ocak Çarşamba, 12.00’a kadar kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt için lütfen tıklayın.

Webinar erişim linki etkinlikten önce gönderilecektir.

Birleşmiş Milletler Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Dr. Ahmed Shaheed webinarda, antisemitizme odaklandığı raporun bulgularından, antisemitizmin din veya inanç özgürlüğü hakkıyla ilişkisinden ve insan hakları temelli mücadele mekanizmalarından bahsedecek. Türkiye’de antisemitizme karşı tutumların, Yahudilerin ve tarihlerinin görünürlüğüne katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapan Avlaremoz yazarlarından Betsy Penso ise, Türkiye’de antisemitizmin yansımaları ve bununla mücadele deneyimleri üzerine konuşacak. Webinarın moderatörlüğünü İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Dr. Mine Yıldırım üstlenecek.

Etkinlikle ilgili sorularınız için ft@nhc.no e-posta adresine mail atabilirsiniz.

Ahmed Shaheed, 1 Kasım 2016’dan beri Birleşmiş Milletler Din veya İnanç Özgürlüğü Özel Raportörlüğünü yapıyor ve aynı zamanda Essex İnsan Hakları Merkezi’nin müdür yardımcısı. İran İslam Cumhuriyeti’ndeki insan haklarının durumuna ilişkin özel raportör yetkisinin, İnsan Hakları Komisyonu tarafından 2002’de sonlandırılmasından sonra görev yapan ilk özel raportör. Maldivler Dışişleri Bakanı olarak iki kez görev yaptı. Ayrıca, 2003 ve 2011 yılları arasında, Maldivler’in uluslararası insan hakları standartlarına uyum sürecine liderlik etti.

Betsy Penso, Üsküdar Amerikan Lisesi ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukat olarak çalışmasının yanında Türkiye Yahudi Toplumu’nun farklı kurumlarında gönüllü olarak pek çok farklı pozisyonda görev aldı. 2016’dan beri antisemitizme ve her türlü ayrımcılığa karşı, Türkiye’deki azınlıklar ve Dünya’daki Yahudilerle ilgili haber ve düşünce yazıları yayınlamak amaçlı kurulan Avlaremoz’da yazarlık ve editörlük yapıyor. 2020’de IDC Herzliya Üniversitesi’nde işletme mastırını tamamladı, hayatına İsrail’de devam ediyor.

*Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

https://www.avlaremoz.com/2021/01/10/webinar-dunyada-ve-turkiyede-antisemitizm-mucadele-mekanizmalari/