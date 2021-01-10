Turizmin lokomotifi Karaelmas Treni olacak

Murat YILMAZ

Kalecik’i 5 yıl sonra Ankara’nın en fazla ziyaretçi çeken ilçelerinden birisi haline getirmek istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Duhan Kalkan, pandemiden sonra seferlerine başlayacak olan Karaelmas Turizm Treni’nin Ankara’da sadece Kalecik’te duracağını belirterek, “Tren, Kalecik turizminin lokomotifi olacak” dedi.

Arkeolojik kazı yapılan Kalecik Kalesi’ni turizme kazandıracaklarını, tarihi Kalecik’te tarihi kentsel dönüşüm yapılacağını ifade eden Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Karaelmas Turizm Treni’nin de ilçe turizmi için domino etkisi oluşturacağını anlattı. Turizm projelerini Hürriyet Ankara’ya anlatan Başkan Kalkan, şunları söyledi: “Kalecik, tarihi, doğası, kültürü ve tarımıyla öne çıkan bir ilçe. Bu şehrin, bu sokakların bir hikâyesi var. Yapısı bozulmamış bir yer. Kalecik’te koca koca bacası olan fabrikalarımız yok. ‘Bacasız fabrika’ denilen turizmden Kaleciklilerin kazanması, istihdam oluşmasını istiyoruz. 3 coğrafi işaretli ürüne sahibiz. Burada yöresel yemeklerimizle gastronomi var, Kızılırmak’la doğamız, tarımımız, üretimimiz var. Turizmle bunların hepsi bir bütün olacak. Hedefim, Kalecik’i 5 yıl sonra Ankara’nın en fazla ziyaretçi çeken ilçelerinden birisi haline getirmek. Bunun için ilçenin bilinilirliğini arttıracağız. İnsanlar artık Kalecik’e gelmek için birçok neden bulacaklar. Bu hedefimiz için projelerimiz var.

ARKEOLOJİK KAZILAR DEVAM EDİYOR

Kalecik ismini kaleden alıyor. Ankara’daki iki doğal kaleden biri ilçemizde. Kalenin içerisinde eski bir yerleşim yeri var. Jeoradar sistemiyle kalenin röntgenini çektik belirledik. Arkeolojik kazı çalışmalarına başladık, arkeologlar bir yıldır kazıya devam ediyor, şu an sezon bitti, yazın tekrar devam edecekler. Sokaklar, evler, değirmen, un deposu, cami, su sarnıçları var. Bulunanlar ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait. Kale, Kızılırmak Vadisi’ni görüyor. Etrafına gözlem için dürbünler koyacağız. Kaleyi daha işlevsel olarak turizme kazandıracağız. Hem Osmanlı hem Selçuklu dönemlerini anlatan tarihi bilgilendirme levhaları olacak.

TARİHİ KALECİK’TE DÖNÜŞÜM ZAMANI

Kalenin eteklerinde tarihi Kalecik yer alıyor. 15. yüzyıldan kalma bir hamam, türbeler, camiler, arastalar var. Evler, Ankara evi mimarisine sahip. 12 hektarlık alanda tarihi kentsel dönüşüm projemizi başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Murat Kurum, TOKİ Başkanı’mızla (Ömer Bulut) geldi inceledi. Projesi çizildi. Vatandaşlarla görüşmeler başlıyor. Bu yıl somut adımını atacağız. 200’ün üzerinde yapı var, vatandaşlarımızı mağdur etmeden projeyi yapacağız. Kaleden tarihi Kalecik’e inen 250 metrelik eski patika yolu kullanıma açacağız, ziyaretçiler manzarayı izleyerek aşağıya inecekler. Dönüşen bu alanda yöresel ürünler satılacak. Konaklar, butik oteller olacak. Ankara Valiliği’yle sokak sağlıklaştırma projemiz var. Üç sokak sağlıklaştırması, bir yıl içerisinde bitecek. 100 yapı, Ankara evlerinin görünümüne sahip olacak.”

PANDEMİ SONRASI SEFERLER BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da ekim ayında binerek geldiği Karaelmas Turizm Treni projesinin ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Kalkan, “Tren, Kalecik turizminin lokomotifi olacak. Bizim için bir domino etkisi yaratacak. Aksilik olmazsa pandemiden sonra seferlerine başlayacak. Ankara’da da sadece Kalecik’te duracak, 3 saat kalacak. Gelen turistlere üç saatlik zaman diliminde neler yapabilirler sorusuna alternatiflerle cevap vereceğiz” dedi. Başkan Kalkan bu alternatifleri şöyle sıraladı:

*Evliya Çelebi burada 5 gün kalmış. ‘Evliya Çelebi’nin izinde’ rotası oluşturacağız. 3 saatlik gezide yapılabilecek etkinlikleri, ziyaret edilebilecek yerleri belirleyeceğiz.

*Kurtuluş Savaşı’na mühimmatın cephe hattına taşındığı güzergâhta bulunan Kalecik, İstiklal Yolu Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Kalecik’teki binalar gazi binalardır. Gelenlere yaşanmışlıkları anlatacağız.

*Erken Hristiyanlık döneminde Aziz Teodius isimli bir kişi var, Ankara’da yaşamış Kalecik’te ölmüş. Onunla ilgili de hikâyeler var, yurtdışından gelenlerin ilgisini çekecek.

*Tarihi Roma ve Bizans döneminden kalma eserleri açık havada sergiliyoruz. Bu eserleri ilçeye kazandıracağımız 3 müzede sergileyeceğiz.

*Bağ bozumu, bağ ziyaretleri de turizm etkinliğinde yer alacak.

GELİR KAYNAĞI OLUŞTURACAK

Turizm atılımının Kaleciklilere büyük gelir kaynağı oluşturacağına da vurgu yapan Duhan Kalkan, “Vatandaşımız ürettiği baldan ekmeğe, salçadan sirkeye, kalecik çöreğinden üzüme kadar ürünlerini rahatlıkla pazarlama imkânına sahip olacak. Projelerimiz hayata geçtiğinde binlerce insan gelecek, Kalecikli kazanacak” dedi.

Başkan Duhan Kalkan, Kalecik ile ilgili turizm projelerini Hürriyet Ankara muhabiri Murat Yılmaz’a anlattı.

Hürriyet Gazetesi