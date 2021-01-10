Erdoğan’ın ‘Masada olalım’ talebi kabul görmedi: Aliyev ile Paşinyan, Putin’in ev sahipliğinde görüşecek

Görüşmede 9 Kasım 2020’da imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve mevcut sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.

Dağlık-Karabağ krizinde sık sık Ankara’nın da masada olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu talebi Rusya tarafından kabul görmedi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yarın Moskova’da üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek. Görüşme Putin’in girişimiyle düzenleniyor.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimiyle 11 Ocak 2021’de Moskova’da Aliyev ve Paşinyan’ın katılımıyla üçlü bir görüşmenin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, görüşmede 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.

Putin’in Aliyev ve Paşinyan’la ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi de planlar arasında.

Görüşmede çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayanlara insani yardım sağlanması, ayrıca ticaret, ekonomi ve ulaşım ağlarının önündeki engellerin kaldırılması ve bunların geliştirilmesi konularının üzerinde durulacak.

‘GÜNDEM ÖZELLİKLE EKONOMİ’

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan, Facebook’taki açıklamasında önceden planlanan görüşmenin gündeminin daha çok ekonomi ile ilgili olacağını ifade etti. Gevorkyan, bölgesel bağlantıların açılması, Ermenistan’dan Rusya ve İran’a da dahil olmak üzere uluslararası yük taşımacılığının gerçekleştirilmesine değinileceğini belirtti.

Gevorkyan, yarınki görüşmede Karabağ’daki sorunların çözümü ya da bölgesel başka bir mesele üzerine bir belgenin imzalanmasının planlanmadığını söyledi.

Gevorkyan, “Görüşmenin gündemindeki konular üzerinde, yani ekonomi alanında, esir değişimi ve kayıplarla ilgili konular üzerinde bir anlaşmaya varılırsa, toplantı sonrasında ortak bir bildiri imzalanması mümkün” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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