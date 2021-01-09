Künefe, Şırdan, Fellah Köftesi… Göz Bebeğimiz Hatay’ın En Meşhur 13 Türküsü

Hatay ülkemizin en çok ulusa ev sahipliği yaptığı illerinden biridir. Kültürü coğrafyasıyla sınırla kalmamış, adeta dağları nehirleri çölleri aşarak Orta Doğu’nun sayısız yerinden ve Avrupa’dan etkilenmiştir. Bu kadar kültürü bir araya gelmesi hem yemeklerini hem de sanatlarını etkilemiştir. Hatay Türküleri’nden oluşan bir liste hazırladık, listeyi oluştururken yemek düşünmekten de kendimizi alamadık.

1. Dön Kırıkhan Dön Dön Kırıkhan!

Antakya yöresini çekici kılan ve tarihi boyunca göçlere açık olmasını sağlayan, yaşamı kolaylaştıran iklim koşulları ve verimli topraklarının yanı sıra Anadolu’yu Çukurova yoluyla Suriye ve Filistin‘e bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasıdır.

2. Çıksam Şu Dağlara

Mezopotamya’dan Akdeniz’e çıkmak için kullanılabilecek en uygun limanlar yine bu bölgededir.

3. Gül Budanmış Dal Dal Olmuş Menekşesi Yol Yol Olmuş

Bir rivayete göre Türk Boylarından birinin ismi olan Hatay, buranın Türkiye’ye ait olduğu vurgusunu yapmak için isimini değiştirildi.

4. Gül Kuruttum

İçinden Asi nehri (Orantes) gecen, dünyanın ilk liman şehri. Türkiye’nin tek Ermeni Köyü Vakifli buradadir.

5. Hala Hala Ninnoyi

Ülkemize 1939 yılında katılmıştır.uzak ve çok gelişmemiş olmasına rağmen bir kültür başkentidir Hatay.

Ülkemizde üç farklı dinden çok sayıda insanın huzur içinde yaşamını sürdürdüğü kenttir.

6. İndim Çayır Biçmeye

Mozaikleriyle ünlüdür ve dünya listelerinde zirveye yarışan bir mozaik müzesine sahiptir.

7. Kaleden İndirdiler

Dünyanın ilk kiliselerinden biri olan St. Pierre Kilisesi de bu ilimizde bulunmaktadır. Hristiyanlar için büyük önem taşıyan bu kilise görülmeye değer bir yer gerçekten.

8. Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok

Çarşı içinde veya ücra köşelerde her an bir künefeciye rastlamanız mümkün.yemeden geçilmemesi gerek bir halep kebabının ardından.

9. Yol Üstünde Biten Otlar

Hatay, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık on üçüncü şehridir.

10. Halepte Bir Güzel Gördüm

Hatay‘ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur.

11. Hanım Arabaya Binmiş

Hatay Türkiye’nin en önemli eski yerleşim yeridir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda milattan önce 100.000 ile 40.000 yılları arasına tarihlenen bulgulara ulaşılmıştır.

12. Vardım Baktım Süt Pişirmiş

13. Tütüncüden Tütün Aldım

https://onedio.com/haber/kunefe-sirdan-fellah-koftesi-goz-bebegimiz-hatay-in-en-meshur-13-turkusu-948470