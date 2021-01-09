Ermenistan nüfusu ve Azerbaycan nüfusu 2021 yılı nüfus sayımı

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Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı sonrasında misli ile ermenilere karşılık veren Azerbaycan işgal altında olan topraklarını korumaya devam ediyor. Saldırılar sonrasında bir çok kişinin merak ettiği konulardan biride Ermenistan’ın nüfusu ve Azerbaycan’ın nüfusu oldu.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı sonrasında misli ile ermenilere karşılık veren Azerbaycan işgal altında olan topraklarını korumaya devam ediyor. Saldırılar sonrasında bir çok kişinin merak ettiği konulardan biride Ermenistan’ın nüfusu ve Azerbaycan’ın nüfusu oldu.

Ermenistan Azerbaycan cephesinde büyük çatışmalar sürmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgal altında bulunan topraklarından Ermenileri çıkarmak için tüm gücünü dengeli bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ermenistan askerleri ise işgal altında tuttuğu topraklarda yoğun ateş sonucu bulunduğu yerleri terk etmeye başladı.

ERMENİSTAN SIĞINACAK YER ARIYOR

Azerbaycan’a yaptığı saldırılar sonrasında karşısında büyük bir direnişle karşılaşan Ermeni orduları geri çekiliş yaşarken, Ermenistan’lı yetkililer ise sığınacak yer arıyorlar. Rusya, Amerika ve Fransa’dan destek bekleyen Ermenistan, Azerbaycan’a ateşkes istemi sundu. Ateşkes isteğini kabul etmeyen Azerbaycan Ermenilerin topraklarından çıkması için sonuna kadar mücadele vereceklerini belirtti.

ERMENİSTAN NÜFUSU

Ermenistan’ın saldırısı sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de Ermenistan’ın nüfusu oldu. Azerbaycan’a göre çok düşük bir nüfusu olan Ermenistan’ın 2019 yılı sonu itibariyle nüfusu 2,965 milyon kişi belirtiliyor.

Buna karşılık Azerbaycan’ın nüfusu ise 2019 yılı sonu itibariyle 9,981 milyon kişi olarak belirtiliyor.

https://www.haberust.com/haber/ermenistan-nufusu-ve-azerbaycan-nufusu-2021-yili-nufus-sayimi-204.html