‘Restorasyon değil rezalet’

Trabzon’da bulunan Ayasofya’nın restorasyonu sonrasında bahçesinde bulunan tarihi çan kulesine yapılan demir merdivenler tepkilere neden oldu

Trabzon’un tarihi mekânların en başında yer alan Ayasofya’nın restorasyonu sonrasında bahçesinde bulunan tarihi çan kulesine yapılan demir merdivenler tepkilere neden oldu. Ayasofya’nın bahçesine giderek demir merdivenlere tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Bu kulenin dış cephesinde merdiven yoktu, bu tarihi binayla bu ucube demir yığınının ne ilgisi var? Hiç yakışmış mı buraya? Eğer merdiven lazımsa kulenin içinden görünmeyen yerde yapılsın, dış cephede değil. Hangi akıl yaptı bunu, gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.

‘Tarihe ihanettir’

Ayasofya’nın tamamlanan restorasyon çalışmalarını görmek için Ayasofya’ya giden Kaya, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü söyleyerek, şunları kaydetti: “Restorasyon adı altında tarihi değerlerin aslına, dokusuna uygun olmayan imalatlar yapıyorlar. Bunu nasıl yaparlar, bu tarihe ihanettir. Bu eserler insanlık mirasıdır. Trabzon tarihinin ve turizminin en önemli mekânlarından biri olan Ayasofya’nın bahçesinde bulunan tarihi kulenin dış cephesine demirden merdiven monte edilmiş. Kulenin silueti bozulmuş. Böyle bir imalatı bu tarihi kuleye hangi akılla kim yaptı? Gerçekten anlamak mümkün değil. Bir ucubeyi bu güzelim tarihi binaya kim monte etmiş, kim onay vermiş, bunun sorgulanması gerekiyor. Estetik yoksunu, tarihi bina ile tarihi doku ile uyumsuz, berbat bir imalat. Bu merdivenin burada ne işi var? Bu tarihi yapıda böyle bir merdiven yoktu, nereden çıktı bu? Böyle bir iş, böyle bir imalat olabilir mi? Gerçekten diyorum çekin ellerinizi tarihi değerlerimizden, mümkünse hiç dokunmayın Allah aşkına. Kulenin eski hali, yeni halinden çok daha güzeldi.”

‘Sorumluları izah etmelidir’

“Bunun sorumluları çıkıp, bu rezaletini izah etmelidir” diyen Kaya, “Bu yapı Trabzon’un en önemli tarihi ve turistik eserleri arasındadır, bu tarihi bina insanlık mirasıdır. Dünyanın bir ucundan insanlar kalkıp Ayasofya Müzesi’ni gezmeye, görmeye geliyorlar. Dış cepheye koyulan demir merdiven rezaleti yetmemiş gibi bir de en görünür yere, bahçeye bir jeneratör koymuşlar. Jeneratörü koyacak başka yer bulamadınız mı? O jeneratör görünmeyen bir yere koyulamaz mıydı? Yapılan iş hiç hoş olmamış” ifadelerini kullandı.

‘Düzeltilmelidir’

Kaya, son olarak şunları söyledi: “Binanın aslında olmayan bu ucube merdivenin derhal tarihi binadan sökülmesi lazım. Bunun adı restorasyon değil rezalettir! Hangi mühendislik, hangi mimarlık, hangi bilim bu yapılana onay verir. Eğer burada bir merdivene ihtiyaç varsa kulenin içinden yapılsın. Bu yanlış düzeltilmelidir.”

TRABZON

Yeni Yaşam Gazetesi