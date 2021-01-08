Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü: Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık

T24 Haber Merkezi

Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü sosyal medya hesabından Milli Mücadele dönemine ilişkin paylaşımda bulundu. Hülagü, “Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır” diye yazdı.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Metin Hülagü, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda çok konuşulacak ifadeler kullandı. Hülagü şunları yazdı:

“Milli Mücadele’de biz 7 düvelle falan savaşmadık. Bu tür masalları çocukken dinlemiştik ama anladık yalanmış. Tek savaştığımız devlet Yunanistan ve kısmen Fransa’dır.

Milli Mücadele’de İngiltere ile savaşmadık. İtalya ile savaşmadık ki yenmiş olalım. İngiltere ile bizim tarihte de savaşımız yoktur. I DS hariç.

Milli Mücadele’de biz İngiltere ve Fransa’nın kandırdıkları ile savaştık. Bunların başında da aç gözlü Yunanlılar gelmekteydi.

MMücadele’de İngiltere ve Fransa’dan ziyade azınlıklar, Yunanlılar ve kandırılmış Müslümanlarla savaşmışız.

Kahraman Maraş’ı kuşatıp topa tutan Fransızlardı. Ermeniler Fransız askeri elbisesi giyip kan dökmekteydi. Senegal kandırılmış Müslümanların bu çatışmadaki sayısı ise 1200 kadardı.

İngilizler de kendi sömürgelerinden Müslüman askerleri getirip karşımıza dikmişler… İzmit civarına bile getirmişler… Kim bilir neler anlatıp nasıl kandırmışlardır zavallıları…

1990’larda Suriye, Irak.. bile bana siz Müslümanmısınız, Laik oldunuz dinsizleştiniz diyenler oldu

Benim anlamadığım, hadi bilmeyenler neyse de, bilenler niye yalan tarihte devam ediyor!

Doğruları kabul etmek de yazmak da zor galiba. Ama yalanla da bir yere varılmaz ki!

MM’de savaştığımız 7 düveli alt alta yazın her iki tarafın ölene ve kalanlarını da yazın yapılan ikili anlaşmaları da yazın bakalım kaç devlet çıkacak.

Basma kalıp, hamaset, fanatizm ve farklı yaklaşımları peşinen aforoz geleneği bizi mahvediyor.”

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