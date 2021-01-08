Ermenistan Ombudsmanı: “Tüm Ermeni esirler ön koşulsuz olarak iade edilmeli!”

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan’a esir düşen tüm Ermenilerin ülkeye iade edilmesi gerektiğini vurgulayan bir açıklama yayınladı.

Tatoyan, “Azerbaycan askerleri tarafından esir alınan tüm Ermeni askerler serbest bırakılmalı ve Ermenistan’a dönmeli. Bu hemen ve ön koşulsuz olarak yapılmalı! Nokta! 10 Kasım 2020 tarihli üç taraflı açıklamanın 8. maddede esirlerin veya başka yolla hapse düşenlerin iadesine veya takasına dair somut sürelerin belitilmemiş olması, tamamen kabul edilemezdir. Ancak bu husus, Azerbaycan hükümetinin, uluslararası insan hakları normlarını ve insancıl anlaşmaları devamlı olarak ihlal edebileceği anlamına gelmiyor. Esirlerin iade süreci bilerek uzatılıyor. Onların gerçek sayısı açıklanmıyor, hatta esir sayısı gerçekte olduğundan daha az olarak göstermeye çalışılıyor. Bütün bu zaman içerisinde esirlere karşı insanlık dışı davranış ve işkenceler devam ediyor. Bunları kanıtlayan videolar da sürekli yayınlanıyor, askerlerin naaşlarının takas sürecine engel olunuyor. Neticede esirlerin aileleri eziyet çekiyor, tüm Ermeni halkının duygularıyla oynanıyor ve ülkede gerginlik yaratılıyor. Bütün bunlar bilerek yapılıyor” ifadelerine yer verdi. Azerbaycan hükümetinin, esirlikte bulunan Ermenilerin askeri tutsak değil de terörist olduğuna dair açıklamalarının, savaş sonrası insancıl sürecini ve uluslararası insan hakları normlarını kabaca ihlal ettiğini de vurgulayan Ombudsman, bu açıklamaların 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye bile aykırı olduğuna dikkat çekti. Arman Tatoyan, esir ve naaş takasıyla ilgili tamamen insancıl bu süreci siyasi veya topraksal meselelere bağlamaya yönelik Azerbaycan’ın çabalarının tamamen kabul edilemez olduğunun altını da çizdi.

ERMENİ HABER AJANSI