Azerbaycan’da Ermenice dil kitabı yayınlandı

Azerbaycan basınında yer alan habere göre, bu ülkede yeni bir Ermenice ders kitabı yayınlandı. 2020 yılında yayınlanan kitabın, hem uluslararası ilişkiler araştırma merkezinin öğrencileri için, hem de tek başına Ermenice öğrenmek isteyenler için öngörüldüğü öğrenildi.

Diğer taraftan İran uzmanı Ermeni dilbilimci Vardan Voskanyan, Ermenice ders kitabında yer alan bazı kelimelerin, doğduğundan beri Ermenice konuşanlar için bile bir yenilik olduğunu ve sözlüksüz bu kelimeleri anlamanın mümkün olmadığını duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI