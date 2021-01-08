9 Kasım ateşkes bildirisinde Karabağ’ın statüsüyle ilgili herhangi bir anlaşma yok

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Naghdalyan Rus ‘İnterfax’ haber ajansına verdiği demeçte 9 Kasım tarihinde Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan üçlü ateşkes bildirisiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Gazeteci Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın Artsakh (Karabağ) ziyaretiyle ilgili son tepkisine değinerek bunun ateşkes bildirisinin hükümlerine aykırı olduğunu iddia ettiklerini hatırlattı.

Anna Naghdalyan buna cevaben bu iddiaların tamamen asılsız ve boş olduğunu ifade etti. Sözcünün ifadelerine göre 9 Kasım tarihinde imzalanan ve bölgeye Rus Barış Gücünün yerleştirilmesiyle ateşkes öngören bildiride Artsakh’ın (Karabağ) statüsüyle ilgili herhangi bir karar yok, dolayısıyla Artsakh’ın statüsü değişmedi ve bu tür ziyaretlerin sınırlandırılması söz konusu olamaz.

Karabağ’ın statüsü AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları’nın öne sürdüğü ilkelerine, özellikle halkların kendi kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde belirlenecek.

ERMENİ HABER AJANSI