Rusya’da Noel: Vladimir Putin, Moskova dışındaki kilisede ayine katıldı

Rusya’da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa’nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi.

Başkent Moskova’daki Kurtarıcı İsa Kilisesi’nde yapılan gece ayinini Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill yönetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın 500 km kuzey batısındaki UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan 13. yy’dan kalma The Saint Nikolai Lipno Kilisesi’ndeki ayine katıldı.

Putin, iktidarı boyunca Noel’i genellikle Moskova dışındaki küçük kiliselerde karşıladı.

Covid-19 salgını nedeniyle etkinlikler, kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleşti.

Rusya’da Ortodoks Hristiyanlar Gregoryen takvimi yerine ay yılına dayalı Jülyen takvimini kullandıkları için Noel, çoğu Avrupa ülkesinden farklı olarak 7 Ocak’ta kutlanıyor.

Euronews