Dink davasında tutuklama kararı çıkan istihbaratçı Adana’da yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında tutuklama kararı çıkan istihbaratçı Veysal Şahin, Adana’da yakalandı.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 13 yıldır devam eden ve 76 sanığın yargılandığı davanın 117. duruşmasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayet işlenmeden saldırı bilgisini aldıkları halde resmi şekilde bildirmedikleri gerekçesiyle dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli istihbaratçıları Veysel Şahin ve Volkan Şahin’in “cinayete ortaklık”tan tutuklanmasına karar verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından Adana’da olduğu belirlenen istihbaratçı Veysal Şahin’i evinde gözaltına aldı. Şahin’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bazı sanıkların, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlanmıştı. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini avukatları temsil etti.

Davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Volkan Şahin ve Veysel Şahin hakkında cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosyada delillerin olması nedeniyle tutuklanmalarına karar verildi.

BirGün Gazetesi