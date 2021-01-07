Balkan ülkelerindeki Ortodokslar Noel’i kutluyor

Lejla Biogradlija,Dzihat Aliju

Bugünü Hz. İsa’nın doğum günü kabul eden Ortodokslar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlenen ayinlerde dua edip mum yaktı.

Ortodoks nüfusun en yoğun olduğu bölge ülkesi Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Aziz Sava Kilisesi’nde düzenlenen Noel ayinini Metropolit Hrizostom yönetti. Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği İrinej’in Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, Hrizostom’un yeni patriğin seçimine kadar görevi devraldığı bildirildi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayine de çok sayıda kişi katılırken, barışın dünyadaki en önemli olgulardan birisi olduğu mesajı verildi.

Karadağ’daki Ortodokslar başkent Podgorica’daki kilisede düzenlenen ayine katılırken, diğer bölge ülkelerine göre daha az Ortodoks nüfusa sahip Hırvatistan’da da başkent Zagreb’deki kilisede Noel ayini düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki Aziz Kliment Ohridski Kilisesi’nde düzenlenen ayine de çok sayıda Ortodoks katılırken, ayini Makedonya Başpsikoposu Stefan yönetti.

AA