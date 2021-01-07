Anayasa Mahkemesi’nden Rahip Brunson kararı

Anayasa Mahkemesi, ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Rahip Brunson’ın bireysel başvurusunu reddetti.

Brunson’un tutuklamasının hukuki olmaması ve ev hapsine alınması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği savunarak, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuru 5 üyeli AYM Birinci Bölümü’nde ele alındı. Bölüm oy birliğiyle açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle Brunson’un iddialarının kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Amerikalı Rahip Brunson yaklaşık 30 yıldır yaşadığı Türkiye’de, FETÖ’nün 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Bu karar sonrası Türkiye-ABD ilişkileri gerildi. Brunson, İzmir’de görülen davada “suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Serbest bırakılan Brunson ABD’ye döndü.

https://www.haberturk.com/son-dakika-anayasa-mahkemesi-nden-rahip-brunson-karari-2928796