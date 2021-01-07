AN Vokal, yeni teklisini Hrant Dink’in anısına yayınladı

An Vokal, beşinci teklisi “Sareri Hovin Mernem”i yayınladı. Hrant Dink anısına yayınlanan teklinin yönetmen Mustafa Küçük tarafından çekilen klibi de ocak ayı ortalarında yayınlanacak.

DUVAR – Geçtiğimiz dönemde “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Bu Tepe Pullu Tepe”, “Erkilet Güzeli”, “Yoğurt Koydum Dolaba” türkülerini farklı yorumlarla dinleyicilere sunan An Vokal, beşinci teklisi “Sareri Hovin Mernem”i yayınladı. Grup, bu Ermenice halk şarkısını daha önceki çalışmalarından farklı olarak sadece insan sesiyle, acapella olarak çok sesli yorumladı.

Haluk Polat’ın çok sesli düzenlemesi ile Hrant Dink anısına yayınlanan teklinin yönetmen Mustafa Küçük tarafından çekilen klibi de ocak ayı ortalarında yayınlanacak.

2015 yılında Haluk Polat tarafından kurulan An Vokal, halk şarkılarını Haluk Polat’ın çok sesli düzenlemeleriyle yorumlayarak dinleyiciyi yeni bir yolculuğa çıkarıyor. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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