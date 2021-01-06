Rum Ortodoks Başpiskoposu Luka El Huri İçin Ayin Ve Cenaze Töreni – Suriye Arap Haber Ajansı

ŞAM – Antakya ve tüm ortadoğu Rum Ortodoks Patrikhanesi bugün Şam’daki Marian Patrik Katedrali’nde Patriklik Yardımcısı Piskopos Luka El Huri’nin rahatı için bir cenaze töreni düzenledi.

Kutsal ayine, Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği Yuhanna X. Yazıcı başkanlık ederken, Antakya ve Tüm Ortadoğu Melkite Rum Katoliği Patriği Yusuf Al Absi ve Hıristiyan mezheplerinin temsilcileri katıldı.

Patrik X Yuhanna, Merhamet Üçgeni Başpiskoposu Luka’nın Kilise ve Suriye aşığı olduğunu ve çocuklarına sevgiyi yaymak için çalıştığını, ilahi zuhur (El Ğıttas) bayramında semaya intikal ettiğini söyleyerek, Piskopos El Huri’nin hayatının güçlü iman, insanlara hizmet ile kilise ve vatana sevgileri ve ihlas olan 3 temel dayanağa bağlı olduğunu belirtti.

Patrik X. Yuhanna, Başpiskopos Luka’nın özellikle bu koşullarda insanların endişelerini izlediğini ve acılarını hissettiğini ve onlara hizmet etmeye, onları teselli etmeye ve isteklerini yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

Irak, İngiltere, Kıbrıs, Kuveyt, Arap Körfezi ve daha sonra Şam’da Patrikhane’de görev yaptığını ve tüm bu yerlerde herkesin gönlünde yaşadığını, söyleyerek, sadece bedeninin vefat ettiğini, ölümüm onun gibi bir insan için nihayet olmadığını bilakis ebedi hayata geçiş olduğunu dile getirdi.

Patrik X. Yuhanna, Corona salgınının sona ermesi, ölenlere merhamet etmesi, yaralıları da iyileştirmesi ile Suriye’nin her yerinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için dua etti.

Ayin ve cenaze törenine Enformasyon Bakanı İmad Sara, bazi milletvekilleri, dini, ekonomik, kültürel ve medya faaliyetleri katıldı.

Daha sonra Başpiskopos Luka el Huri’nin naaşı Şam’daki Bab Şarki’deki Rum Ortodokslar için Aziz George mezarlığına nakledildi.

SANA