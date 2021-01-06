Hayrete düşüren görüntü! Hazine için kazdılar

Adana’nın Pozantı ilçesinde jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan biri FETÖ şüphelisi 3 kişinin dağ yamacında kazdığı derin çukuru DHA görüntüledi. Öte yandan jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda el bombası, roketatar mühimmatı, dinamit, fünye, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesi’nde oturan H.A.’nın evinde uzun namlulu silah ve tarihi eser bulundurduğu, N.U. ve B.Ş. ile kaçak kazı yapacakları ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Tömsü Yaylası mevkiine düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ekipler, H.A.’nın kullandığı 3 ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 14 savunma tipi el bombası, taarruz tipi el bombası, 6 dinamit lokumu, 68 fünye, anti personel mayın, roketatar eğitim mühimmatı, M262 tüfek bombası, 8 saniyeli fitil, 7,62 milimetre Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 toplu tabanca, 7.65 milimetre tabanca, aralarında tarihi eser niteliğinde olanların da bulunduğu 21 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, silah dürbünü, 12 av tüfeği namlusu, 7 av tüfeği dipçiği, toplu tabanca gövdesi, dedektör, 7,62 mm. 257 mühimmat, 9 milimetre 265 tabanca mühimmatı, 55 plastik toplu tabanca mermisi, 46 toplu tabanca mermisi, 7,62 milimetre 20 mavzer mühimmatı, 38 av tüfeği fişeği, 69 av kapsülü, 145 plastik toplu tabanca mermisi, 7 adet 1 ABD Doları, Zaman Gazetesi’nin 36 nüshası, 125 tarihi eser nitelikli taş obje, tarihi eser niteliği taşıyan heykel, 189 tarihi eser niteliği taşıyan madeni sikke, 22 tarihi eser niteliği taşıyan kağıt para, 10 tarihi eser niteliği taşıyan bakır/gümüş tepsi, 24 tarihi eser niteliği taşıyan küp, 5 dağ keçisi boynuzu, 5 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

EVİNDEN F SERİSİ DOLAR ÇIKTI

Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A’nın evinde dağ keçisi boynuzu bulunması nedeniyle ‘4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet’ suçundan 83 bin 310 TL, ruhsatsız av tüfeği bulundurması nedeniyle 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 18 bin 186 TL olmak üzere toplam 101 bin 496 TL idari para cezası uygulanmak üzere mülki makama gönderildi. Evinde biri F serisi 7 adet 1 ABD doları ile Zaman Gazetesi’nin 36 nüshasının ele geçirilen H.A. hakkında ayrıca FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin doğa yamacına kazdığı çukur, DHA tarafından görüntülendi.

Pozantı’da uzun yıllardır bu tür olaylara rastlandığını kaydeden Halit Yakut, bazı kişilerin ilçenin dağlarında hazine aradığını belirtti. Bu kişilerin genelde eski paralar bulduğunu kaydeden Yakut, “Kanunen yasak ama bu şekilde işini yürütenler var. Bir insan yasal olmadığını bilerek gururuna yedirip bu işi yapıyorsa bir şey diyemeyiz. Biz yapamayız ağabey. İşimiz var” diye konuştu.

‘İLÇENİN DOĞASINI BOZUYORLAR

Jandarmanın operasyonunu duyduklarında şaşırmadıklarını dile getiren İsa Şen ise, Pozantı’nın geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını bundan dolayı tarihi bir değere sahip olduğunu kaydetti. Bazı kişilerin tarihi eser aradığını söyleyen Şen, “Burada Roma, Bizans, Yunan yaşamış. Tabi onlardan kalıntılar oluyor. Biz bunları duyuyoruz ama gözümüzle görmedik. Bu kalıntıları bulmaya çalışanlar var. Ama neyse ki jandarma onlara göz açtırmıyor. Bulananı devlete teslim etmesi gerekir. Ayrıca tarihi eser ararken kayayı parçalayıp, dereleri açıyorlar. İlçemizin doğasını bozuyorlar” dedi.

Milliyet Gazetesi