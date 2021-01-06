Cumhurbaşkanı Esad, Ermeni Ortodoks Cemaatinin Noel Günü’nü Kutladı – Suriye Arap Haber Ajansı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad bugün, Noel’i, Sevgi ve Barış Peygamberi Hz. İsa’nın doğum gününü kutlayan Ermeni Ortodoks cemaati evlatlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Bakanı Mansur Azzam, Cumhurbaşkanı Esad adına Ermeni Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Armaş Nalbandiyan’ı, Şam Piskoposluğu ve ona bağllı olanları ve onun aracılığıyla onurlu cemaatin tüm üyelerini tebrik etti.

Piskopos Nalbandian ise cömert tebrikleri için Cumhurbaşkanı Esad’a teşekkür etti, Suriye’yi, halkını ve ordusunu koruması, şehitlerine merhamet etmesi, tüm Suriye topraklarında güvenliği ve istikrarı sürdürmesi ve yeni yılı beraberinde Suriye halkı için en iyi şekilde getirmesi için Tanrı’ya dua etti.

SANA