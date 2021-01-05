‘Ermenistan, sınırdaki bir köyden 12 evi Azerbaycan’a teslim etti’

Ermenistan’ın Sünik bölgesindeki Şurnuh köyünde yer alan ve Azerbaycan sınırları içinde kalan 12 evin Azerbaycan ordusunun kontrolüne teslim edildiği bildirildi.

Ermenistan, Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan sınırları içinde olan ancak 1990’lı yılların başlarında yaşanan çatışmalar sırasında işgal ettiği arazileri Azerbaycan’a iade etmeye başladı.

Sünik bölgesinin Goris kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Menua Avsepyan, Sputnik Ermenistan’a yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan sınır belirleme çalışmaları sonucu, Şurnuh köyünde Azerbaycan sınırları içinde kaldığı tespit edilen 12 evlik arazinin Azerbaycanlı yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Boşaltılan evlerin sakinlerinin, akrabalarının yanına taşındığını ifade eden Avsepyan, başlangıçta Azerbaycan tarafına teslim edilmesi gereken ev sayısının 11 olarak belirlendiği, ancak bir evin sahibi daha Azerbaycanlıların yanında yaşamayı reddettiği için evi boşalttığını aktardı.

Azerbaycan ordusunun, kontrolüne geçen arazinin girişinde kontrol noktası kurduğunu anlatan Şurnuh köyü muhtarı Akop Arşakyan, köy sakinlerine sınıra yaklaşmamayı ve hayvanlarının karşı tarafa geçmesine izin vermemeyi tavsiye ettiklerini belirterek “Onlara azami ölçüde dikkatli olmalarını söyledik” dedi.

Ermenistan ayrıca Sünik bölgesindeki Karaunc köyünde onlarca hektar arazi ile bu arazide bulunan bir hidroelektrik santrali Azerbaycan’a iade edecek.

Sputnik Türkiye