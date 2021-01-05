Ermenistan Cumhurbaşkanı Koronavirüse Yakalandı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ERİVAN – Ermenistan Cumhurbaşkanlığı bugün, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkissian’ın koronavirüs’e yakalandığını açıkladı.

Rus “Novosti” haber ajansının aktardığına göre, Ermenistan cumhurbaşkanlığı sözcüsü, Sarkissian’ın test sonuçlarının olumlu olduğunu, bu da onu karantinaya almaya ve görevlerini uzaktan yapmaya devam etmeye zorladığını belirtti.

Sözcü, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Sarkissian’ın bacağından ameliyat olduktan sonra koronavirüs semptomları gösterdiğine işaret etti.

Ermenistan’daki Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içinde 14 ölüm ve 324 yeni Koronavirüs vakasının kaydedildiğini açıklayarak, toplam enfeksiyon sayısını 160.544 vakaya ulaştığını bildirdi.

P.M.

SANA