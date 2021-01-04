Papa Francis, Belarus’tan sürülen başpiskoposun istifasını kabul etti

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis, Belarus’tan sürülerek Vatikan ile krize neden olan Başpiskopos Tadeusz Kondrusiewicz’in 75 yaşına girmesi dolayısıyla verdiği istifayı kabul etti.

Hristiyanlıkta 75 yaşına giren her başpiskoposun Papa’ya istifasını sunma zorunluluğu bulunuyor. Fakat genellikle bu istifa dilekçesi uzun süre masada bekletiliyor. Papa’nın dilekçeyi kabul etme gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.

Bu sebeple başpiskoposun kurallar gereği sunduğu istifasını ruhani liderin hızla kabul etmesi ve kararını bir pazar günü açıklaması oldukça olağanüstü bir durum.

Roma’da Reuters’a konuşan bir diplomatik kaynak, istifanın kabul edilme hızını, Vatikan ile Belarus arasında Kondrusiewicz’in aralıkta sürgünden dönmesini sağlamak için yürütülen müzakerelerde memnun edici bir sonuca ulaşılma olasılığı olarak değerlendirdi.

Ne olmuştu?

Başpiskopos Kondrusiewicz, 9 Ağustos’ta ülkedeki tartışmalı seçimden kısa süre sonra Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun istifasını istemeye başlayan hükümet karşıtı protestocuları savunarak Belaruslu liderin tepkisini çekmişti.

Aynı ay Polonya’da düzenlenen bir ayinden dönen başpiskoposun Belarus’a girişi reddedilmişti.

Kilise ile hükümet arasında gerginliğe yol açan bu durum sonrası Vatikan, başpiskoposun dönüşünü güvence altına almak için neredeyse beş ay boyunca müzakerelerde bulundu.

Başpiskopos ülkeye 24 Aralık’taki Noel arifesi kutlaması için dönebildi.

Euronews