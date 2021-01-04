Kürtçe şarkıda halaya 15 yıl hapis istemi

Ruken Tuncel

Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca hakkında hazırlanan iddianamede, Twitter hesabında, broşürlerde, röportajlarda ve Alaca’nın Twitter hesabında Kars Belediyesi Eşbaşkanı yazması suçlama konusu yapıldı ve örgüt üyeliğine delil sayıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim’de tutuklanan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.

133 sayfalık iddianamede, eşbaşkanlık sisteminin “mevzuata aykırı” olduğu belirtilerek suç unsuru olarak gösterildi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 2010, 2013, 2016 yıllarında eşbaşkanlık sistemi üzerinden yaptığı değerlendirmeler iddianamede delil olarak gösterildi.

Kars Belediyesi’nin Twitter hesabında, broşürlerde, röportajlarda ve Alaca’nın Twitter hesabında Kars Belediyesi Eşbaşkanı yazması suç olarak gösterildi.

Eşbaşkanların telefon görüşmesi suç

Alaca’nın bir yakını ile hasta ziyaretine ilişkin yaptığı telefon görüşmesi de delil olarak dosyaya konuldu. Alaca’nın günlük tanıdıkları ile “nasılsın iyi misin, ziyaretine geleceğiz” şeklindeki telefon görüşmeleri de suç unsuru oldu. Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen ile belediye çalışmalarına dair yaptığı telefon konuşması da suç sayıldı.

İddianamede, Alaca’nın Şubat 2020’de TJA’nın konferansına katılması ve Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekmesi ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne katılması suçlama konusu yapıldı. Yine Kars’ta Kadın Emeği Pazarı’nın açılması da suç sayıldı.

Kayyım protestosu delil sayıldı

Ayhan Bilgen’in, Diyarbakır, Van, Mardin, büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin Van’da yapılan eylemde, Paris Komünü üzerine yaptığı konuşmada Alaca’nın iddianamesinde suç unsuru olarak yer aldı.

İddianamede, Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yapan bir kişinin ifadelerine de yer verildi.

CİMER’e yapılan bir başka şikayette, Alaca ve Bilgen’in Amerikan Kültür Koleji’nin açılışını gerçekleştirecekleri ve bu açılışın “Büyük Ermenistan Projesi” olduğu belirtildi.

İlk duruşma 7 Ocak’ta

Alaca, Eşbaşkan Ayhan Bilgen’in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekillerinin 29 Eylül 2020’de Kars Belediyesi önünde yaptığı açıklamaya katılması da suçlama konusu yapıldı.

Yapılan ev baskınında Alaca’ya ait ve üzerinde eşbaşkanlık ile ilgili yazıların bulunduğu notların, HDP ibareli mor renkli ajandanın delil olarak yer aldığı iddianamede, partisinin Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu üyeleriyle HDP İl binasında görüşmesi suç sayıldı.

Alaca hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla hazırlanan ve 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Kars 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Alaca’nın ilk duruşması 7 Ocak’ta görülecek.

Ne olmuştu?

1 Ekim’de gözaltında alınan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca, eş başkanlığın yasalarda olmadığı gerekçe gösterilerek 8 Ekim’de tutuklanmıştı. Mahkeme Şevin Alaca’yı tutuklanmasına gerekçe olarak eş başkanlık sistemini ve kardeş aile kampanyalarını gerekçe göstermişti.

(RT)

bianet