Cebrayil ve Hadrut’ta toplam 20 ceset daha bulundu

Karabağ resmi kaynakları Ermenistan medyasına yaptıkları açıklamada Hadrut ve Cebrayil yönlerinde yapılan aramlar sonucunda 19 asker ve 1 sivilin cesedinin bulunduğunu söylediler.

Verilen bilgiye göre ölen sivili teşhis etmek için adli inceleme yapılıyor. İnceleme ayrıca sivil kişinin hangi şartlar altında öldürüldüğünü ortaya koymayı da amaçlıyor.

Ermenistan ve Karabağ güçleri şimdiye kadar savaş alanlarından toplam 1175 ceset çıkardı.

Bugün arama operasyonları Hadrut-Karmrakuch ve Cebrayil yönlerinde devam ediyor.

Kaynaklar, kayıp arama çalışmalarının da her yerde devam ettiğini söylediler.

Azerbaycan kayıplarını açıkladı

Azerbaycan yönetimi de 27 Eylül’de başlayıp 10 Kasım’da biten Karabağ Savaşı’nda 2.823 askerin öldüğünü bildirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki çatışmalar sırasında 2.823 asker kaybettiğini bildirirken ,”Kayıp 30 asker henüz aranmaktadır” ifadesine yer verdi.Açıklamada askerlerin rütbeler ve doğum tarihleri ile ilgili fotoğraflar ve bilgiler yayınlandı. Açıklamada 50’den fazla askerin kimliğinin teşhis edilmesi çalışmalarının sürdüğü de belirtildi.

Agos