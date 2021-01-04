Altınordu’nun efsanesi Matteo Vitali’den üzen haber

İzmir’in Cumhuriyet’le yaşıt kulübü Altınordu’nun efsane futbolcularından Matteo Vitali, 98 yaşında hayatını kaybetti.
İzmir’in 1923’te kurulan Cumhuriyet’le yaşıt kulübü Altınordu’nun efsane futbolcularından Matteo Vitali 98 yaşında hayatını kaybetti.16 yıl Altınordu forması terleten ve attığı goller nedeniyle, “Endaksi (Tamam) Vitali” lakabıyla anılan Matteo Vitali’nin cenazesi cuma günü saat 11.00’de Karşıyaka Soğukkuyu Hristiyan Mezarlığı’nda yapılacak törenle toprağa verilecek.
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/altinordunun-efsanesi-matteo-vitaliden-uzen-haber-326246h.htm
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