ABD’de kaos beklemek hata olur

Ali ÇınarAmerika’da bu hafta çok kritik iki gün, iki olay yaşanacak. Birincisi, yarın yapılacak Georgiada’ki Senato seçimleri, diğeriyse Seçiciler Kurulu’ndaki 306 delegenin önceden Joe Biden’a vermiş olduğu oyların Çarşamba günü Kongre’de onaylanması. Şayet Demokratlar Georgia’da 2 koltuğu da kazanırsa, Biden 4 yıl boyunca çok rahat bir dönem geçirecek. Yok, Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçiler’de kalırsa, Biden Kongre’de Cumhuriyetçiler’le pazarlık yapmak zorunda kalacak. Georgia’daki seçim kampanyalarında görev yapan Amerikalı dostlarla konuştuğumda, Cumhuriyetçilerin en az bir koltuğu alarak, Senato’da çoğunluğu koruyacağı yönünde bir hava sezdim. Dünyanın gözü ise, Çarşamba gününe çevrilmiş durumda! Biden’ın başkanlığının resmen onaylanacağı gün, Trump’ın dört önemli hamlesini görüyoruz; Başkentte destekçilerini arkasına alarak büyük bir miting yapacak, Sosyal medyada ve kendisine yakın basın organlarında Biden’ı daha göreve gelmeden yıpratmaya çalışacak, Kendisine yakın Cumhuriyetçiler’in Kongre’de Seçiciler Kurulu kararına itiraz etmesiyle karışıklık yaratmak, Kendisini gerçek kazanan gösterip, büyük bir bağış kampanyası düzenlemek. Özellikle 3. maddeyi biraz daha açmak istiyorum, zira herkesin kafası karışmış durumda. ABD Anayasası’na göre 3 Kasım’daki başkanlık seçim sonuçları Kongre tarafından 6 Ocak’ta tasdik edilecek. Aslında bu işlemin bir prosedür gereği olduğunu belirtmekte fayda var. Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un da içinde olduğu 11 Cumhuriyetçi senatörün yanı sıra 140 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, seçilmiş Başkan Biden’ın zaferinin onaylanmamasını sağlamak ve hatta seçim sonucunu tersine çevirmek için itiraz edeceklerini açıkladı. Her iki kanatta itiraz sonrası Kongre’de tartışma oturumları düzenlenecek ve itirazların kabulü için hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun oyunu alması gerekecek. Bu girişimin başarılı olması söz konusu mu? Kesinlikle değil. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğun Demokrat Parti’de olmasının dışında, Senato’daki birçok Cumhuriyetçi Biden’ı kutlayan açıklamalar yapmıştı. Hatta, Senato Başkanı Mitch McConnell da dahil! O nedenle buradaki ana amaç, Biden’ın yıpratılması ve 20 Ocak’tan sonra da Başkan Trump’ın namının sürdürülmesi diyebiliriz. ABD’de 2021’de beklenmeyecekler: Kaos ve kargaşa çıkma ihtimali, Kutuplaşmanın bitmesi, İran ile savaş, Aşının tamamen Kovid-19 bitireceği beklentisi, Ekonomik düzelme, Irkçılık ve şiddetin sona ermesi, Yurtdışından Öğrenci ve turistlerin ABD’ye yoğun ilgisi, Sağlık sisteminin düzelmesi, Silah satışlarının kısıtlanması, Trump’ın siyasetten uzaklaşması. New York havaalanında test hizmeti Bilindiği üzere, yurt dışından Türkiye’ye gelen tüm yolculara “PCR testi ibrazı zorunluluğu” uygulaması, geçen yılın son günlerinde başlamıştı. En önemli kriter ise, 72 saati geçmemiş negatif PCR testi sonucunun uçağa binmeden gösterilmesi. Dünyanın Kovid-19 salgın merkezi olan ABD’de toplam vaka sayısı 20 milyonu geçmiş durumda! Her türlü zorluklara rağmen Türkiye’nin milli gururu olan THY, kuzey ABD’de 9 ayrı noktaya uçmaya devam ediyor. Geçen hafta New York’a gelen bazı yolcuların, PCR konusunda sıkıntı çektiğini öğrenince, THY’nin New York’ta canla başla çalışan müdürü Cenk Öcal’ı aradım. Öcal, THY terminalinde hemen gişelerin yanında PCR test merkezi kuran Türk kökenli bir firma olduğunu söyleyince çok sevindim. Zira Türkiye’ye dönmek isteyen yolcuların çoğu, New York’ta PCR test sonuçlarını 5-7 gün içinde almaları nedeniyle mağdur olabiliyordu. Testler nasıl yapılıyor? Adams Health Services adlı firma, Ekim ayı itibariyle New York JFK Havaalanı Terminal 1’de Kovid 19 Test Merkezi hizmeti veriyor. Test yaptırmak isteyen yolcular öncelikle www.adamshealthservices.com veya havalimanındaki danışma masalarından randevu almadan da kayıt yaptırabiliyor. Sonrasında profesyonel personeller tarafından, CDC kurallara göre, steril ortamda burundan test numunesi alınıyor. Sonuç, dünya standartlarına uygun şekilde hazırlanıp (havayolları ve ülkelerin taleplerine uygun olarak), e-mail ile yolculara gönderiliyor. Bu firmanın tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, tüm bu işlemleri kısa sürede yapıp, mağduriyetlerin önüne geçmesi. Üç farklı hizmet seçenekleri bulunuyor: Bir saatte sonucu alınabilecek PCR testi, 6-8 saat içerisinde sonuç alınabilecek PCR testi ve de bir saatte sonuç alınabilecek Antigen testi. Bu firmanın Seattle, Dallas, Miami ve Newark havalimanlarında da hizmet vermek üzere bazı çalışmalarının olduğunu öğrendik. Pandemi süresince bu operasyonun gerçekleşmesinde, operasyon/laboratuvar çalışanları ile yöneticileri Janine Aranya, Esengül Emine Bayram, Serkan Ürgün ve Bülent Ural’a, bir ilki gerçekleştirerek güzel hizmet verdikleri için teşekkür ederim. California’da dikkat çeken Türkiye karşıtı girişim Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki zaferinin ardından Türkiye’nin “Ermenistan’la ilişkiler normalleşebilir” açıklamaları sıcaklığını korurken, ABD’deki Ermeni diasporası kendi ülkesindeki acı durumu görmezden gelerek sözde soykırımı politize etmeye devam ediyor. Los Angeles’taki Eğitim Birliği, 24 Nisan günü, sözde soykırım anısına okullarda resmi tatil olacağını açıkladı. ABD’de Türk toplumu da karara tepki göstererek, Ronald Reagan döneminin önemli hukukçularından Bruce Fein ile çalışmaya başladı. Fein ve çalışma arkadaşları, kendileriyle yaptığım görüşmemde, Los Angeles’ta alınan kararın anayasaya aykırı olduğunu belirterek, her türlü yasal girişimin yapılacağını dile getirdi. Bunun dışında Ermeni diasporasının, Türk ürünlerinin California’da satılmaması için çalışma yaptıkları da belirtiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz, başarılı olurlarsa, yüzlerce Türk firmasının ürünleri California’daki raflarda olmayacak! Açıkçası sadece ABD’deki Türk toplumu değil, Türkiye’deki büyük ticaret odaları, iş kurulları, çatı derneklerinin de bu konuya el atması çok önemli. Zira yıllardır birçoğunun alışveriş ve PR amaçlı ABD’ye yaptıkları gezilerin dışında kayda değer başka bir çalışma yaptıklarına rastlayamadık! ABD’DE GÖZDEN KAÇANLAR: Colorado, California ve Florida eyaletlerinde koronavirüsün mutasyona uğramış türü tespit edildi, Feeding America’ya göre, açlıkla karşı karşıya kalanların sayısı 2019’da 35 milyonken, bu rakam 2020’de 50 milyonu geçti, Temsilciler Meclisi’ne yeni seçilen 41 yaşındaki Luke Letlow, Kovid-19 nedeniyle vefat etti, ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır’a toplam değeri 4 milyar doları bulan askeri malzeme satış onayına ilişkin tebligatı ABD Kongresi’ne sundu. Milliyet Gazetesi