Նռան Յոյսը, Narın Umudu, Hope of the Pomegranate

Երաժշտական Հաղորդում-Müzik Yayını-Hope&Music 35’

6 Յունուար, January, Ocak 20:21 (GMT +3:00)

Նոր Կատարումներ… New Releases…İlk kez Nran Houyse’nda

ՆՌԱՆ ՅՈՅՍԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊԱՍՏԱՌԻ ԱՌՋԵՒ



«Նռան յոյսը» նախագիծը ի մի կը բերէ երաժիշտներ, որոնք կը մաղթեն առողջ, խաղաղ ու բարեբեր նոր տարի մը։ Նախագիծի հեղինակն ու ձեռնարկին կազմակերպիչն է Սեւան Աթաօղլու ( sevanataoglu@gmail.com). իրենց ելոյթներով հանդէս պիտի գան Աւետիս Էօզտեմիր, Պարթեւ ու Արի Հերկել, Լարիսա Փօյրազ ու Ռոպեր Տօղանայ, «Ոմանք», Մանէ ու Առէն, Արթօ Թունչպօյաճեան ու Եաշար Քուրթ, Լապտերներ նուագախումբ ու Այշէնուր Քոլիվար։ Եղիա Աքկիւն ալ պիտի արտասանէ Կարպիս Ճանճիկեանէ բանաստեղծութիւններ։ «Նռան յոյսը» հաղորդումին առթիւ հանդիսատեսին պիտի հրամցուին նոր կատարումներ։ Երաժշտական հաղորդումը կարելի է դիտել Յունուարի 6-ի իրիկունը, Պոլսոյ ժամով 20:21-ին (GMT +3:00), Nran Houyse «YouTube»ի ալիքէն։

HOPE OF POMEGRANATE- SOMETHING NOT TO BE MISSED

Wellknown musicians came together in the “Nran Houyse” (Hope for Pomegranate) project with the desire that New Year brings health and tranquility to all humanity. Avedis Özdemir, Bartev & Ari Hergel, Larissa Poyraz & Rober Doğanay, Vomank, Mane & Aren, Arto Tunçboyaciyan & Yaşar Kurt, Labderner Orchestra & Ayşenur Kolivar are included in the project whose concept and organization have been carried out by Sevan Ataoğlu (sevanataoglu@gmail.com). Yeğya Akgün will also participate in the broadcast with poetry readings from poet Garbis Cancikyan. New performances will meet with the audience for the first time at the broadcast of “Nran Houyse”. The music program will be on air on January 6th, at 20:21 (GMT +3:00) on YouTube channel “Nran Houyse”.

NARIN UMUDU İÇİN EKRAN BAŞINA

Yeni senenin sağlıklı, huzurlu günler getirmesini dileyen müzisyenler “Nran Houyse” (Narın Umudu) projesinde bir araya geldi. Konsept ve organizasyonu Sevan Ataoğlu’na (sevanataoglu@gmail.com) ait olan projede Avedis Özdemir, Bartev ve Ari Hergel, Larissa Poyraz ve Rober Doğanay, Vomank, Mane&Aren, Arto Tunçboyaciyan ve Yaşar Kurt, Labderner Orkestrası ve Ayşenur Kolivar yer alıyor. Yeğya Akgün de şair Garbis Cancikyan’dan şiir yorumları ile yayına katılacak. Yeni performanslar da ilk kez “Nran Houyse” yayınında dinleyici ile buluşacak. Müzik programını 6 Ocak akşamı İstanbul saati ile 20:21’de (GMT +3:00) “Nran Houyse” youtube kanalından izleyebilirsiniz.

Concept-Organisation: sevanataoglu@gmail.com