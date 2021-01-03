Yargıda Yahudi düşmanlığı yapan bir çete mi var?

Serpil YılmazSon 20 yıldır Musevi dinine mensup Türk vatandaşlarının; intihar, cinayet ve ekonomik kayıplarının çetelesini tutan “sosyal araştırmacı” Doğan Kasadolu, yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na dosya hazırlıyor Yahudi toplumunun nabzını elinde tutan “sosyal araştırmacı” Doğan Kasadolu, İrfan Fidan’dan boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Şaban Yılmaz’dan görüşme talep edeceğini belirtiyor. Görüşmeye eli boş gitmeyecek. “Adalet için yaşa” mottosuyla kendi haber sitesini de kuran Kasadolu; Yılmaz’a Yahudi cemaatinden kendisine iletilen ve müdahil olduğu dava dosyalarından bir demet de sunacak. ★★★ Kasadolu, “şahsına ve dindaşlarına”, Anayasa’nın 10’ununcu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 14’üncü maddelerine aykırı olarak “antisemit” (Yahudilere düşmanlık besleyen) uygulamalar olduğuna işaret ediyor. ★★★ Başsavcı Yılmaz’la randevuya giderken, Musevi dinine mensup Türk vatandaşları David Siloni ve Refik Haskiya Habip’in dava dosyalarının yanı sıra; “şüpheli ölüm” tutanaklarını götürmeye hazırlanıyor. Kasadolu’nun en kabarık dosyası bunlar değil: Üzeyir Garih cinayeti ve İstanbul rantı, para hareketi! İmara aykırı olarak inşa edildiği iddiasıyla Ulus’taki Naciye Sultan Sitesi’ni 2011 yılında vilayete şikayet etmişti. 5 bloktan oluşan sitede, 2-2.5 milyon dolara satılan dairelerden birisi de onundu. Bankaya yaptığı bir kredi başvurusu sırasında dairesinin iskanı olmadığını öğrenmişti. Temeli 1978 yılında atılan site, Alarko Holding iştirakleri tarafından inşa edilmişti. ★★★ Alarko Grubu’nun veliahtlarından İzzet Garih’in de aralarında olduğu davacılar, Kasadolu hakkında “iftira” suçlamasıyla onlarca dava açtı. Hepsinden 120 yıl ceza istemiyle yargılanıyor. Bundan 20 yıl önce, Garih’in babası ve Alarko Holding kurucu ortağı Üzeyir Garih bir cinayete kurban gitmişti. Kasadolu, soruşturma dosyası önümüzdeki günlerde kapanacak olan Garih cinayetinin de karanlıkta kalan yanlarını kamuoyuna taşımıştı. ★★★ 2001 yılında işlenen Garih cinayetinden hüküm giyen Yener Yermez, Fetö kumpası Ergenekon soruşturmasında da 2009 yılında tanık olarak ifade vermişti. ★★★ Türkbank skandalının bir numaralı ismi Korkmaz Yiğit’in bankası Bank Ekspres’e el koyan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 2006 yılında, kamudan kaçırılan para kaynaklarını ihbar ettiği için Kasadolu’ya “teşekkür plaketi” vermişti. ★★★ Bir dönem birlikte iş de yaptığı Üzeyir Garih adına Arnavutköy Yahudi Mezarlığı’nda “anıt mezar” ve “su deposu” inşa eden Kasadolu, Filistin davasına da kayıtsız kalmadı!.. İHH İnsani Yardım Vakfı’ndan teşekkür plaketi alan Kasadolu, Gazze’de 2 yetim Filistinli çocuğu okutuyor. ★★★ Sık sık Akit TV’nin programına konuk olan Kasadolu “Neden İslami bir kanalda konuk olmayı tercih ediyorsunuz?” soruma “Başka yerde görüşlerime yer vermiyorlar. Orada dile getirdiğim konular dikkate alınıyor. AK Parti’de de bu konuları dile getiriyorum” yanıtını veriyor. Yeni Başsavcı bu iddiaları soruşturur mu göreceğiz. Gözden kaçırılmaması gereken öyle bir nokta var ki; Kasadolu “suçlamalarını” kişisel olmaktan öte taşıyıp, hukuk sisteminde “antisemitizm” iddialarına vardırıyor. ★★★ Türkiye’de en çok tartışılan Garih cinayetinin yanı sıra; intihar olarak kayıtlara geçen Musevi kökenli Türk vatandaşları 2008’de Hayati Kamhi’nin, 2010 yılında Moşe Kohen’in şüpheli ölümleri hala esrarını koruyor. ★★★ 1995 yılında Bursalı iplikçi Nesim Malki öldürüldüğünde, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz “Bir gecede 700 trilyon lira el değiştirdi” demişti… Bir olay aydınlatılmak isteniyorsa, parayı izleyeceksin. Kim kiminle birlikte hareket ediyorsa, orada ortak bir çıkar yakalanıyordur. Hahambaşılık’tan parasını istiyor Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’na (THV) “yolsuzluk” iddiasıyla İsrail’de dava açılmış, Türkiye’de suç duyurusunda bulunulmuş… THV, eş başkanları İshak İbrahimzadeh ve Erol Kohen’i zan altında bırakan bu iddiayı Türkiye’de Yahudi cemaatinin tek kişilik “vatandaş inisiyatifi” Doğan Kasadolu’na soruyorum, “Bu da cemaatimize yapılan komplolardan birisi” diyor. ★★★ Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanları İshak İbrahimzadeh ve Erol Kohen kendilerini zan altında bırakan bu iddiaya yanıt vermeyi düşünmüyorlarmış. Independent Türkçe’de yayımlanan Cihan Arpacık’ın haberinde yer alan iddialara göre; 90 yaşında vefat eden ve Türkiye’de “yardımseverliği” ile tanınan İshak Pinhas’ın THV gönderdiği yaklaşık 17 milyon lira geri isteniyormuş. ★★★ Pinhas’ın 2018 yılında THV’nin talebi üzerine tasarrufunu Türkiye’ye gönderdiği ve bunun karşılığında da kendisine elden 2 seferde toplam 10 bin dolar faiz ödendiği belirtiliyor. Pinhas’ın geçen yıl vefatından sonra aynı yaştaki eşi Fortüne Pinhas’a faiz ödemeleri yapılmıyor. ★★★ Fortüne Pinhas da 2 Nisan 2020’de noter aracılığıyla THV’na bir ihtarname göndererek, paranın tamamını geri istiyor. THV bu ihtarnameye cevabında, söz konusu banka hesaplarının kendilerine ait olmadığını belirtiyor. Vakfın gerçek veya tüzel kişilerden para temin ederek faiz ve geri ödemesinin hukuken mümkün olmadığını vurguluyor. Kasadolu, İshak Pinhas’ın Erzincan ve Van depremlerinde yaptığı bağışları ve Çorlu’da adına yaptırdığı ilköğretim okulunu da hatırlatarak “Bu bağışları da mı isteyecekler? Hahambaşılık faizle para almaz” diyor. https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/serpil-yilmaz/yargida-yahudi-dusmanligi-yapan-bir-cete-mi-var-6194603/