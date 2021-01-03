Türkiye Katolik Kilisesi’nde Acı Bir Kayıp Daha

HYETERT – Saint Antoine Kilisesi Rahibi, Fransisken konventuel Peder Luigi bugün vefat etti. Peder Luigi 5 Ocak 2021 günü 100. doğum yıldönümünü kutlayacaktı.

Ömrünün neredeyse yarısını Türkiye’de geçirmiş, bu ülkeye ve insanlarına kendini adamış bir Rahipti. Ölümü sadece Katolik Kilisesini değil tüm Kiliselerden imanlıları yasa boğdu. Vefat haberi duyulur duyulmaz insanlar O’nun kendi hayatlarına nasıl dokunduğunu anlatan mesajlar paylaşmaya başladı. Kendisi Katolik Kilisesi’nde Türkçe dilinde eserler verilmesi için çok çaba sarfetti ve bugün Saint Antoine Kilisesi’nde gördüğümüz kütüphaneyi Türkiye Katolik Kilisesi’ne kazandıran kişi oldu.

Peder Luigi Iannitto kimdir?

Luigi Iannitto, 5 Ocak 1921 tarihinde Montagano (Campobasso – İtalya)’da doğdu. Penne (PE)’de 5 yıllık bir deneme süresinden sonra 3 Ekim 1938’de Assisi’de aday rahipliğe girdi. 4 Ekim 1939’da geçici yemin etti, 12 Aralık 1942’de rahiplik yemini etti. Assisi’deki çalışmalarından sonra Roma’da Via St. Teodoro’daki Collegio Serafico’da 1945 – 1949 yılları arasında teoloji lisansı ile hazırlıklarına devam etti. L’Aquila’da Mahalli Kilise Başrahibi (1966 -1973), lisede teoloji öğretmeni, Ruhbanların Rektörü ve rahip adayı öğretmenlerinin, Rahip okulu adaylarının rektörlüğünü yaptı. Üç yıl boyunca episkoposluk bölgesi sekreterliği ve saymanlığı ve 1969’da Capitolo Generale’ye katılarak Custos Custodum görevini üstlendi.

1973’te Türkiye’ye geldi. 25 yıl kilise başrahipliği yaptı. Derin bir Hristiyan eğitimi vermek üzere çeşitli gruplar oluşturdu (Focolarini, Neokatekümen ve çeşitli faaliyetlerin yapıldığı gruplar) ve İslam ile diyalog için çeşitli toplantılar düzenledi. Müslümanlarla iletişim kurabilmek için Türkçe çalışmalarına katıldı. Türk topraklarında pastoral görevin somutlaşabilmesi için yerel dilde yayınlar yapma konusunda büyük bir gayretle çalıştı; Kutsal Ayin Kitabı, çocuklar ve yetişkinler için Din ve Ahlak İlkeleri Kitabı, Kutsal Kitaptaki Deuterokanonik kitapların çevirisi, aylık dergi olarak Sent Antuan Dostu ile birlikte Katolik öğretisi ile alakalı kitaplar, Kilise Babalarından eserler, azizler hakkında kitaplar, Türkçe Breviarium (Günlük Övgü Duaları, Saatlerin Övgüsü, Akşam Övgü Duaları, Dört Haftalık Mezmurlar ve Ölüler için Dualar gibi 40’tan fazla kitabı Türkçe’ye kazandırdı.

Kaynak: Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Facebook Sayfası