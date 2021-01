Kürtlerin ikilemi: Bölünmüşlükte devam mı, birleşerek uluslaşma mı?

Ali Çatakçın Ortadoğu coğrafyasında Ermeniler varlıklarını sürdürebilmek için çabalarken Kürtler hala ulus olarak var olma, varlığını ‘ispat’ etme çabası içinde. Bu çaba gerek Kürtlerin iç sorunları gerekse uluslararası ve bölgesel güçlerin politik hesapları sonucu, bir türlü bütünselliğe kavuşamıyor. Ulusal mücadelenin başarısı, ulusun ülke, kimlik, dil, kültür, tarihsel hikâye v.b. ortak değerlerin etrafında bir araya gelmesi ve bu ortak değerler için mücadele etmesiyle mümkün. Ortak bir ülke ve o topraklarda süren ortak sosyal bir yaşam birliği oluşmadan parçalara bölünmüş ülke toplumunun ortak tasa, keder ve kıvançta buluşması oldukça zor. Savaşlı süreçte ikiye bölünen Vietnam’ın Kuzey’i, ABD’nin yanında yer alan Güney’e karşı savaşarak ulusal birliği sağlayabilmişti. Bölünme sonucu ülke halklarının ulusal birliğini oluşturmak oldukça zor. Almanya’nın Doğu ve Batı Almanya olarak bölünmesi, parçalardaki sistemlerden birinin yıkılması sonucu tekrar ulusal birliğine kavuşabildi. Güney ve Kuzey Kore’de ise sistemlerin kendi politik öncelikleri için toplumu birbiriyle her an savaşacak pozisyona getirdiklerini görmekteyiz. Ulusal sorunu 20. yüzyıla taşan milletlerin en büyük sorunu birinci paylaşım savaşı (Birinci Dünya Savaşı) sonucu dünya coğrafyasının bölüşülmüş olması. Bu bölüşmede devlet olarak ortaya çıkma performansı gösteremeyen milletlerin ülkesi 19 yy öncesi sömürgecilikten farklı olarak, sahada olan devletler, yada yeni ortaya çıkan devletler arasında pay edilmişti. Toprakları başka milletlere bölüşülen milletler için yeni sömürgecilikte, inkar, yok sayma ve soykırım, politikaların temel yöntemi olmuştur. Birinci paylaşım savaşı sonrası Ortadoğu coğrafyasında yapılan yeni düzenleme, Kürtler için inkâr, imha ve soykırımın başlangıcıydı. Dört devlet arasında bölüştürülen Kürdistan ve Kürt ulusu bu tarihten itibaren sürekli yok sayıldı ve soykırım politikasına maruz kaldı. Kürtlerin bütün direniş hamleleri parçanın sınırları içine hapsedildi, sınırlar mayınlandı, Kürtler arası ilişki sıfırlandı. Parçaya hâkim olan devlet katliam ve soykırımdan arta kalan Kürtleri ya zorunlu göçle kendi millet hakimiyetinin olduğu sahalara serpiştirdi ya da kendisi olmaktan çıkarmak için ne gerekiyorsa uyguladı. Bu insanlık dışı politikanın etkilerini Kürdistan’ın her parçasında görebiliyoruz. Her devletin işgali altında olan parçanın Kürtleri, sömürgecisinin millet özelliklerini daha fazla içselleştirmiştir. Parçalar arası ülke, kimlik, ruhsal biçimlenme, kültür, tarih, keder ve tasada ortak duygular yok sayılacak düzeyde, gelişmemiştir. Parçanın kendi içinde de dahi bu süreç tamamlanmış değil. Düşmanlarından çok Kürtler için deprem şiddetinde sarsıntıya yol açan son kırk yıllık mücadelenin Kürtleri dönüştürme etkisi dahi ‘devede kulak’ gibidir. Kürtlerin Düşmanına karşı savaşları kadar, kendi aralarında süren Aşiret, Parti, grup savaşları da Kürt tarihine damgasını vurur. YNK-KDP, KDP-PKK savaşları gibi. Yukarıda pasajlar halinde sıraladığım sorunlar, Kürtlerin ulusallaşması önündeki engeller. Bütün bu engellere rağmen Kürtlerin bir ulus olarak bütünleşmesi ve bir ülkede bir araya gelmesi mümkün mü? Parçanın kurtuluşuna endekslenmiş hiçbir kurum ulusal birlik siyasetini geliştirme ve ulusal birliği kurma şansına sahip olamaz. Ama bu şu anlama gelmez: “Parça siyaseti yapan ulusal siyaset yapamaz!’’ Sorunlara şöyle yaklaşmak gerek: Ulusal birlik siyasetinden uzak, sadece parça sorunlarıyla kendisini sınırlamış her siyasi çıkış ulusal birliği engeller ve bölünmüşlüğü kalıcılaştırır. ‘İlk’ parça mantığı, diğer parçaların satışına kadar götürür. Parçanın spesifik sorunların olan ekonomik, sosyal ve toplumsal diğer sorunlarının çözümü, o ülkede yaşayan diğer halkların sorunlarının çözümüyle iç içedir. Fakat bölünmüşlük sonucu ortaya çıkan kimlik, dil, kültür, tarih v.b. sorunlar, Kürtlerin ortak sorunlarıdır. Kürtlerin ortak mücadelesi ve sahiplenmesi sonucu çözülecek sorunlardır. Bölünmüşlükten kaynaklanan sorunların siyaseti ve çözüm arayışları Kürdistan’ın ortak çıkarları temelinde ele alınmak zorundadır. Bu siyaset, parçalardaki politikaya özgünlük tanırken, öte yandan da ulus siyasetinde birliği zorunlu kılar. PKK’nin 1990’lı yıllarda başlattığı siyasetin, bölgesel sömürgecileri, uluslararası egemen güçleri ve parça egemenliğine kendisini şartlandırmış Kürdistan’ın bazı parçalarındaki aktörleri rahatsız ettiğine dair gözlem doğru ise, o halde bu politikanın geçerliliği de ileri sürülebilir. Dört parçanın Kürdistan olarak bir araya gelmesinin en önemli şartlarından biri, “sömürgeci ülke” halkının Kürt farklılığını özümsemesi, tolere etmesi ve doğal bir hak düzeyinde kabullenmesidir. Bunun için her parça önce kendi iç birliğini oluşturmazsa ve birlikte yaşadığı halka, halklara kendi farklılığını kabul ettirmeyi başaramazsa, Kürt ulusal birliğinin öncüsü de olamaz. Bunu başarmadıkça da ulusal birlik için atılan her adım hem kendi iç sorunları, hem de beraber yaşadığı toplumun tepkisel sorunlarıyla karşılaşacaktır. Kısacası, Kürt uluslaşması önündeki engeller, Kürtler arası savaş tehlikesinin de nedenleridir. Bu nedenler bertaraf edilmeden, dünya ve Bölge realitesi gözetlenerek politik tespitler yapılmadan, Kürt ulusal birlik çağrısı sadece ‘haklı’ bir talep olarak kalacaktır. Felsefe ve haklılık düzeyinde her cazip talep, realite de yaşam bulur anlamına gelmez. Tıpkı komünizm gibi: En ideal yönetim taleplerinden biridir. Fakat bugün yaşamsallaşması mümkün görünmüyor. Ancak bugün mümkün olmayanın hiç mümkün olmayacağı anlamına gelmez. Bugün mümkün olmayanı imkansız kılan, onu gerçekleştirmek isteyenlerin yanlış politik tespitleridir. Kürt ulusal birliğinin 21. Asırda gerçekleşmesi mümkündür. Önemli olan onu gerçekleştirecek doğru yolların seçilmesi ve etkin politik saptamaların yapılabilmesidir. Ahval News