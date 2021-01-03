Hayko Cepkin: Hayata eksi 1 ile başladım

10 yıl önce Selçuk’a taşınıp çiftlik kuran Hayko Cepkin, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Gör Beni’ programına konuk oldu.

İşte açıklamaları:

-Gözümden dolayı doğduğumdan beri farklı anıldım. Aynada kendime bakmaktan çekinirdim. Kızlarla göz göze gelmezdim. Hayata eksi 1 ile başladım. Adım değişik, eksi 2. Metal müzik dinliyordum. Saçlarım uzun siyah dar kot giyiyordum. Bununla eksi 3. Bu farklılıkları pozitif materyal haline getirdim.

‘Para isteyip şantaj yaptılar’

-Babamın çalıştığı dedemin çivi fabrikası ben 14 yaşındayken yandı. Babam iki kişinin kollarında getirildi. Sekiz ay hareketsiz yattı. Maddi olarak çok varlıklı değildik. Orta direktik.

-2013’te sokak ortasında dört kişi boğazıma yapışıp “Bu Ermeni p….ine selam mı veriyorsunuz” dedi. Kavga çıktı. Irkçı söylem ve saldırıdan ceza aldılar. Para isteyip şantaj da yaptılar. Saldırı medyada farklı yer aldı. Örtbas edilmeye çalışıldı. Bu konuda kırgınım. Yaralanmam, bıçaklanmam mı gerekiyordu? Aslında öfke çok beslendiğim bir nokta. Bu öfkeyi başarıya çevirmek için müthiş bir hırsla ısrarla çalışıyorum.

İş insanı oldu

-Bir reklamda Ramazan sofrasında oturdum. Tepki aldım. Demek ki bu insanlar hiçbir Ermeni’yle Yahudi’yle aynı sokakta vakit geçirmemiş. Dershanedeki arkadaşlarım oruç tutar ben de onlarla aç aç otururdum nefsine zarar vermeyeyim diye. Paskalya olduğunda da okula yumurta getirirdim beraber kırardık. Bu güzel renkler iyi kullanılmazsa derin bir karanlık.

-Şu an limited şirketim var. Gıda tedarik ediyorum, inşaat işindeyim. Sit alanındaki eski yapıların yerine yenisini yapıyoruz.

Plastik makyajla koskoca sahne dekoru kurdum. Maddi olarak yamuldum. Ben baby face sistemine karşı gudubet, garabet, korkunç bir anti kahraman yarattım. Bundan korkmaları başardığımı gösteriyor.

Hürriyet Gazetesi