2021 Tehlike Altındaki Diller Takvimi yayımlandı

Türkiye’deki Tehlike Altındaki Dillere dikkat çekmek için hazırlanan takvimde Lazca, Ahbazca, Çerkesçe Pomakça gibi birçok dil yer alıyor.

Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği (İKKD), Tehlike Altındaki Diller projesi kapsamında “2021 Tehlike Altındaki Diller Takvimi” yayımladılar.

Takvim, Abhazca, Çerkesçe, Gagavuzca, Gürcüce, Hemşince, Ladino, Lazca, Pomakça, Karadeniz Rumcası, Romanca, Süryanice, Zazaca dillerinde basıldı.

Ayrıca, tehlike altındaki dillerden yeni yıl mesajları içeren bir video yayımlandı.

Videoda yayımlanan mesajlardan bazıları şöyle:

Hemşince: Aşxaris emmenokets nordain erant elli, soy elli. Dzil u dzağig ellek xendak u dzidzağek.

Dünyadaki herkesin yeni yılı kutlu olsun. Filiz çiçek olasınız, mutlu olup gülesiniz.

Pomakça: Viv novasa godina siçkutu da stane hubave. Da vidime hubavi dane izdravii dane.

Yeni yılda her şey güzel olsun. Güzel günler görelim ve sağlıklı günler.

Ladino: Vos auguramos una anyada mueva buena ı klara kon salud buena ı muncha felisidad.

Sizlere sıhhatli ve çok mutlu iyi bir yeni yıl dileriz.

Süryanice: Rişıd şato brikhto. I şato da 2021 mamtyo şayno u şlomo al i arho kula.

Yeni yılınız kutlu olsun 2021 yılının dünyada barış ve esenlik getirmesini diliyorum.

(RT)

bianet