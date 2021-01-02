Bakan Yardımcısı Yavuz Kayaşehir’i gezdi

ALP KÖRÜKCÜ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Nevşehir’de bulunan ve dünyanın en büyük yeraltı şehri olarak kabul edilen Kayaşehir’i gezdi.

Nevşehir’de bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özkan Yavuz, beraberinde Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte Nevşehir Kalesi çevresinde bulunan ve bir süre önce turizme kazandırılan Kayaşehir’de incelemelerde bulundu.

Yüzyıl’dan günümüze sürekli yaşam izlerinin bulunduğu Kayaşehir içerisinde kayadan oyma yaşam odaları, ticarethaneler, manastır, tüneller, bezirhaneler ve kilise bulunduğunu belirten Arı, bölgenin birinci etabının Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkıları ile 17 Temmuz 2020 tarihinde turizme açıldığını kaydetti.

Nevşehir Kalesi ile birlikte turizme açılan Kayaşehir’in pandemi dönemine rağmen yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gördüğünü ifade eden Arı, bölgenin diğer etaplarının ise turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Nevşehir Kalesi’nin hemen yanında bulunan Kahveci Dağı eteklerindeki Meryem Ana Kilisesi’nde de restorasyon çalışmaları başlatıldığını aktaran Arı, “Nevşehir Kalesi etrafında bir turizm adası oluşturuyoruz. Bir yanda Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi hemen yanında Meryem Ana Kilisesi, Rum Hamamı, Tahtalı Kahve ve Çanlı Kilise. Buradaki çalışmalar tamamlandığında hem bölge hem de ülke turizmine ciddi katkılar sağlayacak. Sadece Kayaşehir pandemi döneminde on binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.” dedi.

Sabah Gazetesi