Sözcü ve Ayasofya Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti tartışmaya yol açtı. Twitter’daki tartışmada antisemit içerikli mesajlar da paylaşıldı.

Sözcü gazetesinin 2021’in ilk günündeki “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlıklı manşeti tartışmaya neden oldu. Haberde “Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle acılarla dolu unutulmaz bir yıl geçirdi… Yasaklar, ekonomik sıkıntılar, depremler 82 milyonu bunalttı. 2020’den geriye hatırlamak istemediğimiz bu olaylar kaldı” denildi ve 2020’nin her ayından önemli bir gelişmeye yer verildi.

Haberde Ocak için deprem, Şubat için çığ felaketi, Mart için koronavirüs, Nisan için virüslü hayat, Mayıs için balkonda geçen 19 Mayıs, Haziran için yeni normal, Ağustos için sel, Eylül için işsizlik, Ekim için çifte deprem, Kasım için aşı belirsizliği ve Aralık için kadın cinayetleri seçilirken, Temmuz ayının başlığı “Ayasofya açıldı” oldu.

“Ayasofya” başlığı tartışmalara neden olurken Sözcü gazetesine göre bu süreçte “bir iftira ve karalama kampanyası” başlatıldı. Gazete, “bazı yandaş medya kuruluşları ve sosyal medya trollerinin SÖZCÜ’nün haberini manipüle ederek “SÖZCÜ Ayasofya’nın açılışını felaket olarak gösterdi” yalanını dolaşıma soktuğunu” yazdı.

Sosyal medyada tartışma sürerken paylaşılan Twitter mesajları arasında antisemit içerikli olanlar da vardı.





https://www.avlaremoz.com/2021/01/01/sozcu-ve-ayasofya-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sozcu-ve-ayasofya-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sozcu-ve-ayasofya-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu