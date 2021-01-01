Kim bu kahraman Tıbbiyeliler

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Geçmişte kahramanlarımız vardı. Ne güzel bugün de var…

Ülkemizde 2020 yılının tartışmasız kahramanları sağlık çalışanları oldu. Hekimler, hemşireler, diş hekimleri, eczacılar, sağlık teknisyenleri ve diğer tüm sağlık çalışanları, yaşamlarını ortaya koyarak Covid’e karşı büyük bir mücadele verdiler, veriyorlar. Onlar Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelenin en önündeler. Siperdeler. Bu savaşın Mehmetçikleri sağlık çalışanlarıdır. Onlar halk sağlığının kahramanlarıdır. Bu mücadelede bugüne kadar 296 sağlık çalışanı yaşamlarını yitirdi. Yani 296 sağlık çalışanı şehidimiz var. Canla başla, kendi yaşamlarını göz ardı ederek Covid-19’a karşı mücadele eden, hastalanan ya da yaşamını yitiren sağlık kahramanlarını minnet ve şükranla anıyorum. Onları yürekten alkışlıyorum. İyi ki onlar gibi fedakâr, iyi yetişmiş ve çalışkan bir meslek grubuna sahibiz. Sanırım bu meslekte fedakârlık ve kahramanlık hep kol kola… Düşününce ne çok ad ya da adlar geliyor akla… Bu yazıda biraz geçmişe giderek işgal altındaki İstanbul’da Askeri Tıbbiye öğrencilerinin kahramanlıklarını anlatmak istiyorum. Onların cesur hareketi, Kurtuluş Savaşımızın ilk kıvılcımlarından biri, belki de ilkidir. Bu mücadele aynı zamanda bir büyük milli kahramana gösterilmesi gereken vefa, kadirşinaslıktır. İDAM KARARI VERİLİYOR Nemrut Mustafa Divan-ı Harbi, Ermeni kökenli yalancı şahitlerinin ifadesiyle, tehcir kararını uygulayan Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey, için idam kararı veriyor. Mehmet Kemal Bey, görevini yapmış yöre halkını Ermeni katliamından kurtarmıştır. Nemrut Mustafa Divan-ı Harbi daha sonra da Mustafa Kemal ve dava arkadaşları hakkında idam kararı verecektir. Yani bu mahkemenin kuruluş amacı vatanseverleri mahkûm etmektir. Nemrut Mustafa Divan-ı Harbi’nin idam kararı, 10 Nisan 1919 günü (bazı kaynaklara göre 8 Nisan), insanlarda yaratacağı gözdağını daha da güçlendirmek için olmalı, sabah erken bir saatte değil öğleden sonra, Beyazıt meydanında infaz ediliyor. Bu idam, umulanın tam tersi bir etki yaratıyor. Askeri Tıbbiye öğrencileri şehit Kemal Bey’in cansız vücudunu kucaklayıp, Sirkeci’den Kadıköy’e bir istimbotla naklediyorlar. Cenaze önce Moda’daki evine bırakılıyor. Gömme töreni Perşembe günü yapılıyor. O günlere göre alışılagelmişin dışında cenaze töreninde, fotoğraf çekiliyor, tabuta Türk Bayrağı örtülüyor. “Milletin Masum Kurbanı”; “Türklerin Büyük Şehidi Kemal Bey” yazılı çelenkler taşınıyor. İntikam yeminleri ediliyor. Dayı Mesut İnzibat Karakolu’nun bayrağı yarıya indiriliyor. Karakol görevlileri cenazeyi asker selamıyla uğurluyorlar. Halk kendi arasında şehit ailesi için yardım topluyor. Cenazeye, işgale rağmen Türk milletinin cesaretli evlatları başta Askeri Tıbbiye öğrencileri olmak üzere, Mülkiyeliler, eski Teşkilat-ı Mahsusa ve Mim Mim grubu mensupları, çok kalabalık bir halk kitlesi katılıyor. Kemal Bey, on binlerce kişinin katıldığı milli bir törenle, Kadıköy Kuşdili’ndeki mezarında sonsuzluğa uğurlanıyor. Bazı gazeteler Kemal Bey’in idamını geniş bir şekilde yayımlıyor. İngilizler halkın gösterdiği tepkiden telaşa düşüyor. Damat Ferit hükümeti uzun bir bildiri yayınlayarak bu gösteriyi düzenleyenleri şiddetle cezalandırmakla tehdit ediyor ama hiçbir şey yapamıyor. İsyanı daha da büyütmekten korkmuş olmalı. İngilizlere yaranmak amacıyla gerçekleştirilen idam kamu vicdanını çok derinden yaralıyor. Kemal Bey artık bir millet kahramanıdır. Özetle Kadıköy’de yapılan tören çok etkili bir protestoya, sert bir direnişe dönüşüyor. Aynı zamanda çok önemli sonuçları da beraberinde getiriyor. TIBBİYELİLER DİRENİŞ BAŞLATIYOR Tıbbiyeliler İstanbul’un resmen işgal edildiği gün de Haydarpaşa Tıp Okulu’nun iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı asarak bu vatanın bizim olduğunu ve vatan için mücadele edeceklerini düşmanın yüzüne haykırıyor. İngilizler okullarını işgal edince de direniş gösteriyor ve bu direnişlerini Kurtuluş Savaşı boyunca sürdürüyorlar. Çanakkale Savaşı’na katılan Tıbbiyeliler de yorulmadan pek çok ameliyat yaparak yaşam kurtarıyorlar. İstanbul’dan Çanakkale’ye gelen Tıbbiye 1. sınıf öğrencilerinin hepsi bir gecede şehit oluyor. Çanakkale’yi geçilmez kılan, işgal altındaki İstanbul’da direnen işte bu ruhtur. Tabii Kurtuluş Savaşı sürecinde ve sonrasında cephede ve cephe gerisinde fedakârca hizmet eden hekim ve hemşirelerimizin emekleri de unutulmaz değerdedir. Mustafa Kemal’i Samsun’a götüren Bandırma vapurunda da ülkenin kaderini değiştirecek üç Tıbbiyeli vardır. Bunlar: Dr. Miralay İbrahim Tali Öngören, Dr. Binbaşı Refik Saydam, Dr. Yüzbaşı Behçet Efendi’dir. Ayrıca askeri Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ı ve Dr. Reşit Galip’i de anmadan geçemeyiz. DEVLETİN BABASI Kemal Bey’in idamı ve isyan niteliğindeki cenaze töreni Anadolu’da başlayan mücadeleye bir anlamda can suyu oluyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün aktaracağım sözleri bu değerlendirmeyi doğruluyor. Şehit Kemal Bey’in kızı Müşerref Gürenci’nin anlattığına göre, Atatürk, dedesini Konya’da kabul ediyor. Aralarında şu konuşma geçiyor: “Atatürk: Gel bakalım devletin babası. Arif Bey: Aman Paşam devletin babası sizsiniz. Atatürk: Sen öyle bir evlat yetiştirdin ki oğlun bu meşaleyi tutmasaydı biz ateşi yakamazdık. Işık tutan senin oğlundur.” Kemal Bey’in idam sehpasında Türk milletine veda niteliğindeki son sözleri de milli direnişi güçlendiriyor. “Sevgili vatandaşlarım, Ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. Sizlere yemin ederim ki ben masumum. Son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet. Benim sevgili kardeşlerim asil Türk milletine çocuklarımı emanet ediyorum. Bu kahraman millet, elbette onlara bakacaktır. Vatan uğruna cephede ölen bir insan gibi şehit gidiyorum. Allah vatana, millete zeval vermesin!” TBMM’de, 14 Ekim 1922 tarihinde çıkan bir kanunla, Mehmet Kemal Bey “Milli Şehit” ilan ediliyor. Eş ve çocuklarına da vatani hizmet tertibinden ömür boyu şeref aylığı bağlanıyor. Diğer şehitler de benzer yasalarla aynı haklardan yararlanıyor. Böylece Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerine sahip çıkıyor. Bu kararlarla sözde soykırım iddialarının düzmece olduğu ve suçlu görülerek idam edilen veya suikasta uğrayanların bir suçlarının olmadığı, Meclis kararıyla onaylanıyor. Atatürk TBMM’de ilgili kanunun gerekçesini şöyle açıklıyor: “Memleketin kurtuluşunu, geleceğini, saadetini ilerleme ve gelişmesini hayat tarzı kabul eden ve suikasta maruz kalarak şehit edilen yöneticilerin geride bıraktığı eş ve çocukları milletin ve devletin emanetindedir. Büyük idealler peşinde hayatlarını feda eden büyük insanların aile ve evlatlarının acılarını teselli etmek, onları mükâfatlandırmak, benzerlerini gayrete getirmek ve milletin şükran hislerini göstermek, kuvvetlendirmek, onların fakir fukara durumuna düşmemesi için gereğini yapmak.” Geçmişte kahramanlarımız vardı. Ne güzel bugün de var… Başta Atatürk olmak üzere bu vatan ve millet için değişik alanlarda hizmet eden tüm kahramanlarımızın Türk milletinin gönlünde sonsuza kadar yaşamaları diliyorum. Feyziye Özberk https://odatv4.com/kim-bu-kahraman-tibbiyeliler-01012142.html