Azerbaycan, Türkiye’ye ürün taşımak için Ermenistan sınırına tren yolu yapmayı planlıyor

Azerbaycan devlet haber ajansında yer alan haberde Aliyev’in “Azerbaycan’dan Ermenistan üzerinden Türkiye ve Nahçıvan’a karşılıklı olarak ürün sevkiyatı yapmaya başlayabileceğimizden eminim” dediği bilgisi yer aldı.

Aliyev Azerbaycan’ın hangi ürünleri göndereceği konusunda açıklamada bulunmazken Azerbaycan’ın ihraç ettiği ürünlerin başında petrol ve doğal gaz geliyor. Azerbaycan aynı zamanda şeker, meyve ve metal satışı da yapıyor.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Aliyev tren yolu inşaatının iki yıl kadar sürebileceğini söyledi.

Ermenistan kanadından henüz bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Rusya’nın arabuluculuk yaptığı anlaşma ile Azerbaycan ve Ermeni kökenli Dağlık Karabağ yönetimi arasında 6 hafta süren çatışmalar sona ermişti.

Anlaşmanın koşulları arasında Ermenistan’ın Azerbaycan’a Türkiye sınırında yer alan Nahçıvan bölgesine ulaşmak için kullanabileceği güvenli bir rota belirlemesi yer alıyordu.

Aliyev: Azerbaycan halkına hakaret etmeye kalkan dersini alır

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni yılda kendilerini büyük işlerin beklediğini belirterek, “Yıkılan tüm şehirleri yeniden kuracağız. Karabağ bölgesinde bir cennet yaratacağız. Halkımız bunu hak ediyor” dedi.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında halkın yeni yılını ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü’nü kutladı.

Bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Aliyev, “2020 yılı tarihte bizim şanlı zafer yılımız olarak kalacaktır. Azerbaycan, 44 günde Ermenistan’ı mağlup etti ve topraklarını işgalden kurtardı. Bu zafer Azerbaycan halkının hafızasında sonsuza kadar yaşayacak. Bu tarihi bir zaferdir. Tarihi adaleti yeniden sağladık” dedi.

Aliyev, cumhurbaşkanı seçildiğinde başlıca hedefinin işgal altındaki toprakları kurtarmak olduğunu açıkladığını hatırlatarak sorunun barış yoluyla çözümüne öncelik verdiklerini fakat Ermenistan’ın çözüm yerine yıllarca oyalama politikası sürdürdüğünü kaydetti.

“Topraklar kaybedildiğinde ekonomik olarak güçsüzdük”

Toprakların kaybedildiğini 1990’lı yıllarda Azerbaycan’ın güçsüz olduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi:

“Ekonomi güçlü değilse, askeri ve siyasi güç mevzu bahis olamaz. Ekonomik bağımsızlık yaratmak zorundaydık ve başardık. Azerbaycan birkaç yıldır ekonomik olarak tamamen bağımsız bir ülkedir, hiçbir ülkeye, hiçbir uluslararası finans kuruluşuna bağımlı değildir. Ekonomik bağımsızlık siyasi bağımsızlığımızı güçlendirdi, daha cesur ve bağımsız bir politika izledik. Bugün dünyada, kelimenin tam anlamıyla bağımsız politika izleyen ülkelerin sayısı çok değildir. Azerbaycan bağımsız politika izleyen ülkelerden biri ve Vatan Savaşı bunu bir kez daha gösterdi”

“44 günlük savaşı asla unutmasınlar”

Azerbaycan ordusunun 44 günlük savaşta 300’den fazla şehir ve köyü kurtardıktan sonra Ermenistan’ın teslim olduğunu ve kapitülasyona imza attığını belirten Aliyev, “”Savaş geride kaldı. Savaş gücümüzü gösterdi, yılmaz irademizi, birliğimizi, savaşın ve zaferin sembolü haline gelen demir yumruğun gücünü gösterdi. Bu hem birlik hem de güçtür. Toplumumuzda birlik var, ülkemizin gücü var ve her zaman da olacak. Bugün Ermenistan’da birileri intikam duygusuyla yaşıyorsa onlar büyük hata yapıyor. 44 günlük savaşı asla unutmasınlar. Bundan sonra birisi Azerbaycan halkına hakaret etmeye kalkarsa dersini alır ve 44 günlük savaş o dersin yanında yalan olur” diye konuştu.

Independent Türkçe, Reuters, AA

Independent Turkce