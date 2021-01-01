Almanya’da insansız hava araçlarının silahlandırılması siyaseti böldü

Mustafa Bag

Almanya ordusu “katil drone” olarak adlandırılan silahlı insansız hava araçlarıyla donatılmalı mı?

Ülkede genel seçimlere bir yıldan az bir süre kala bu konu, Şansölye Angela Merkel’in koalisyon hükümetini ikiye bölmenin yanı sıra hararetli tartışmalara ve NATO’yu da içine çeken bir soru olarak gündeme gelmiş durumda.

Alman silahlı kuvvetlerinin şu ana kadar sadece Mali ve Afganistan’daki askeri misyonlarda keşif amaçlı insansız hava araçlarını kullanmasına izin verildi.

Berlin, 2018’de İsrail uzay havacılığı ve havacılık imalatçısı IAI’dan sadece keşif amaçlı kullanım için beş yeni Heron TP insansız hava aracı kiralamıştı. Ancak gerektiğinde bunların füzelerle donatılabileceği de sözleşmede yer almıştı.

Tartışmalar hız kazanırken Merkel’in başında bulunduğu muhafazakarlar ile koalisyon ortağı merkez-sol Sosyal Demokrat (SPD), insansız hava araçlarının silahlandırılması konusunda son sözün parlamentoya ait olması konusunda anlaşmaya vardı.

Tarihte yaşanan iki dünya savaşında da önemli bir konumda olması nedeniyle olası her türlü askeri adım, ülkede hassas bir konu, hatta tabu olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte son yıllarda Avrupa Birliği içerisinde en büyük siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olması hasebiyle Almanya’nın savunma ve güvenlik konularında daha fazla uluslararası sorumluluk üstlenmesi çağrıları da artıyor.

Hem iktidar hem muhalefet destekliyor ancak karşı çıkanlar da çok fazla

Başbakan Angela Merkel’in liderliğini yürüttüğü Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile koalisyon ortağı SPD, insansız hava araçlarının silahlandırılması fikrini destekliyor.

Fikre Liberal FDP ve aşırı sağcı AfD partileri de destek veriyor.

Ancak Yeşiller Partisi ile yine muhalefette bulunan aşırı sol Die Linke şiddetle karşı çıkıyor.

Tartışmaya birçok isim müdahil olmuş durumda.

Merkel’in partisinde üst düzey isimlerden destek veren de var karşı çıkanlar da.

Keza muhalefet partileri de kendi aralarında bölünmüşlük yaşıyor.

Alınan bir karar doğrultusunda Alman Parlamentosundaki oylama şimdilik süresiz olarak ertelendi.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, girişime karşı çıkan koalisyonun küçük ortağı içerisinde yer alan bazı isimleri “korkaklıkla” suçladı.

Bakan, “Silahlı insansız hava araçlarının yalnızca savunma amaçlı olarak Bundeswehr (Alman ordusu) tarafından kendi halkını korumak için kullanılabileceğini şart koşan operasyonel ilkeler hazırladık” dedi.

SPD’yi suçlayanlar kervanına CDU’nun savunma uzmanı Henning Otte de dahil oldu.

Otte, SPD’nin tutumunu, “seçim öncesi sol görüşlü seçmenlerden puan toplamaya çalışmak” olarak nitelendirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de müdahil oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de tartışmaya girdi.

Stoltenberg, Alman DPA haber ajansına verdiği demeçte, teknolojinin Suriye ve Irak’taki IŞİD’e karşı kullanıldığına işaret ederek, “Bu dronlar sahadaki birliklerimizi destekleyebilir ve örneğin riske attığımız pilotların sayısını azaltabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada NATO üyeleri Fransa ve Türkiye, hali hazırda silahlı insansız hava araçlarını kullanan ülkeler arasında.

Hatta İsrail ve Türkiye tarafından üretilen silahlı insansız hava araçları, Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ’daki son gerilimde Ermenistan’a karşı kullanıldı.

Euronews