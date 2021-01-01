AK Parti’den’den Sözcü Gazetesi’ne ‘Ayasofya’ tepkisi

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından, Sözcü gazetesinin, ‘2020’de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı’ olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin fotoğrafını paylaşarak, “Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir’ ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu” ifadelerini kullandı.

#AyasofyaCamii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait herşeyle kavgası var.

Millete ait olan “Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir” ilkesini de sevmiyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 1, 2021

Özhaseki: Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü’sü

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise “Millet ve memleket düşmanlarının Sözcü’sü olan bir paçavranın Ayasofya’nın açılışını değerlendirme biçimi bizler için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ayasofya’nın aslına rücu etmesini felaket görmek bu topraklara ve bu millete düşman olmak demektir” açıklaması yaptı.

Millet ve memleket düşmanlarının #Sözcü’sü olan bir paçavranın #Ayasofya’nın açılışını değerlendirme biçimi bizler için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ayasofya'nın aslına rücu etmesini felaket görmek bu topraklara ve bu millete düşman olmak demektir. #AyasofyaCamii pic.twitter.com/pkrx05VO02 — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) January 1, 2021

​Kurtulmuş: Milletin başına gelmiş en büyük felaket

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını “felaket” olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş “en büyük felaket”tir” dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını “felaket” olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş “en büyük felaket”tir. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) January 1, 2021

​Şentop: Bu zihniyet hangi topraklara ait ?

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Sözcü’ye tepki göstererek, “Ayasofya’nın açılışını 2020’nin “felaket”leri ve “hatırlamak istemediğimiz” olayları arasında sayan bir zihniyet… Hangi topraklara ait olabilir?” ifadelerini kullandı.

Ayasofya’nın açılışını 2020’nin “felaket”leri ve “hatırlamak istemediğimiz” olayları arasında sayan bir zihniyet… Hangi topraklara ait olabilir? — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 1, 2021

​Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da “Ayasofya’nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır Elhamdülillah” dedi.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101011043497339-ak-partiden-sozcu-gazetesine-ayasofya-tepkisi/