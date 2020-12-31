Yeni yıla sanal partiyle girin: Dünyadan 5 yılbaşı kutlama önerisi

Yılbaşında yayınlanacak sanal yeni yıl partileri sayesinde 2021’i dünyayı gezerek karşılayabilirsiniz. 31 Aralık gecesi ücretsiz olarak katılabileceğiniz sanal partiler ile yeni yıla özel bir giriş yapabilirsiniz
Dünyanın dört bir yanından yapılacak yayınlar sayesinde birçok dev yılbaşı partisine evden çıkmadan katılabilecek, ünlü isimlerin konserlerini izleyebileceğiz. Brandlifemag.com, 31 Aralık gecesi ücretsiz katılabileceğiniz sanal partileri araştırdı.
Jean-Michel Jarre – PARİS: Fransız elektronik müziğinin ünlü ismi Jean-Michel Jarre, Paris’in ikonik mekanı görkemli Notre-Dame kilisesinde 2021’e merhaba diyecek. DJ aslında yakınlardaki bir stüdyoda çalacak ancak görüntüsü Notre-Dame Katedrali’nin sanal bir versiyonunda izlenecek. Bu fütüristik şovda bol bol ışık ve lazer gösterisi sizi bekliyor. Jean-Michel Jarre’ın setini VRChat platformu üzerinden izleyebilir, hatta bir sanal gerçeklik gözlüğünüz varsa bu şova sanal olarak dahil de olabilirsiniz!
Times Square Partisi – NEW YORK: Yeni yıla girişin Dünya çapındaki en simgesel olaylarından biri olan Times Meydanı Topunun düşüşü de ücretsiz bir şekilde aşağıdaki link’ten canlı olarak izlenebilecek. Normalde tüm meydanı dolduran kalabalık bu yıl orada olmayacağı için boş bir Times Meydanı izleyeceğiz ancak Gloria Gaynor gibi yıldız isimlerin sergileyeceği performanslar bize bunun eksikliğini hissettirmeyecek. Tabii saat farkı dolayısıyla kutlamalar Türkiye saatiyle gece 2’de başlayacak ve ertesi gün sabaha kadar devam edecek.
Hogmanay – EDINBURGH: İskoçya’nın ünlü sokak partisi Hogmanay tıpkı eskiden olduğu gibi 28 Aralık’ta başlayıp 4 güne yayılacak. Ancak bu kez tamamen sanal olarak gerçekleştirilecek. Çeşitli performansların ve şovların yer aldığı bu dört günlük parti, Hogmanay’in web sitesi üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek. Ünlü aktör David Tennant’ın da konuk olacağı gösterilerin en görkemlisi ise Birleşik Krallık’ta şu ana dek gerçekleştirilecek en büyük drone gösterisi olacak.
Global NYE Celebration – YOUTUBE: YouTube, İngiltere, Amerika, Japonya, Kore ve Hindistan gibi farklı saat dilimleri için canlı olarak stream edilecek bir dizi sanal parti hazırladı. Ünlü pop sanatçısı Dua Lipa’nın performansının yanı sıra RuPaul ve Matthew McConaughey gibi isimler ile çeşitli sürpriz konukların da yer alacağı bu sanal partilerle dilerseniz 2021’in gelişini 5 kere bile kutlayabilirsiniz!
Polar Beat – İzlanda: Dünyanın en büyük sanal yeni yıl partisi iddiasıyla düzenlenen Polar Beat, İzlanda’dan canlı yayınla geçekleştirilecek. Sigur Ros ve Kaleo gibi isimlerin canlı müzik performanslarının yanı sıra bu partiye Kuzey Işıkları’nın da süpriz konuk olarak renk katması bekleniyor. Bu partiye katılmak için yapmanız gereken aşağıdaki link’ten Snapchat hesabınızı bağlamak ve kendinize bir Bitmoji avatarı oluşturmak. Türkiye saati ile 02:30’da başlayacak partiyi bu avatarınızla sanal olarak keşfedebilirsiniz.
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