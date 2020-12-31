Yeni yıla sanal partiyle girin: Dünyadan 5 yılbaşı kutlama önerisi

Polar Beat – İzlanda: Dünyanın en büyük sanal yeni yıl partisi iddiasıyla düzenlenen Polar Beat, İzlanda’dan canlı yayınla geçekleştirilecek. Sigur Ros ve Kaleo gibi isimlerin canlı müzik performanslarının yanı sıra bu partiye Kuzey Işıkları’nın da süpriz konuk olarak renk katması bekleniyor. Bu partiye katılmak için yapmanız gereken aşağıdaki link’ten Snapchat hesabınızı bağlamak ve kendinize bir Bitmoji avatarı oluşturmak. Türkiye saati ile 02:30’da başlayacak partiyi bu avatarınızla sanal olarak keşfedebilirsiniz.