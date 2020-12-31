Vatikan, Avustralya’ya yedi yılda 1,8 milyar dolar para transferi yapıldı iddiasını reddetti

Vatikan ile Avustralya Katolik Kilisesi, Avustralya’nın mali gözlemcisinin “son 7 yılda Roma’dan Avustralya’ya 1,8 milyar dolarlık fon transfer edildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Reuters’e konuşan Vatikan’ın hesaplarından sorumlu üst düzey bir yetkili bu iddiayı kesin bir dille reddederek, “Bu kadar para Vatikan kentinden çıkmadı” ifadesini kullandı.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili, Vatikan yönetiminin Avustralya makamlarından söz konusu paranın transferi hakkında ayrıntılı bilgi isteyeceğini söyledi. Avrustralya’dan gelen açıklamaya “şaşırdığını” belirten yetkili, “Bizim paramız değil çünkü o kadar paramız yok.” diye konuştu.

‘Bu iddialar sadece bilim kurgu’

Vatikan’ın tüm yıllık bütçesi yaklaşık 330 milyon euro olduğunu ifade yetkili, iddia edilen rakamların bunun çok üzerinde olduğunu belirterek, “Bu iddialar sadece bilim kurgu” diye konuştu.

Senatörden parlamentoya soru önergesi vermişti

Avustralyalı Senatör Concetta Fierravanti-Wells’in parlamento sorusuna yanıt olarak, Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), 2014’ten bu yana 47 bin para transferiyle Vatikan ve Vatikan’a bağlı hesaplardan Avustralya’ya yaklaşık 1,8 milyar dolar gönderildiğini açıkladı.

AUSTRAC, para transferlerinin 2014’te yıllık toplam 55,2 milyon dolar ile 2017’de 581,3 milyon dolar arasında değiştiğini söyledi.

Brisbane Başpiskoposu: Burada kimse bu parayı görmedi

Brisbane Başpiskoposu Mark Coleridge, Avustralya Kilisesi’nin bu tür transferlerden haberdar olmadığının altını çizerek, “Sizi temin ederim ki hiçbir piskoposluk veya başka Kilise’ya bağlı başkanı bir kişi bu parayı görmedi” dedi.

Vatikan’ın para transferleri genellikle kendi bankası IOR ile Kutsal Makam Miras İdaresi APSA üzerinden yapılıyor.

Vatikan yetkilisi, APSA’nın, Vatikan görevlilerinin ücretleri ve elçiliğin giderlerini karşılamak için, 2014 yılından bu yana Avustralya’ya yaklaşık 890 bin dolar gönderdiğini söyledi.

Başpiskopos Coleridge ayrıca “spekülasyonların” önüne geçmek için, Vatikan’dan cinsel taciz mağdurları ile mali anlaşmalar yapılması için fon gönderilmediğini ileri sürdü.

AUSTRAC gelecek haftaya kadar bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapamayacağını ifade etti.

Euronews